LIGA I. Dinamo învins-o la scor de NEPREZENTARE pe Sepsi Sfântu Gheorghe și păstrează șanse de calificare în play-off

Dinamo a cucerit 3 puncte esențiale în lupta pentru calificarea în play-off-ul Ligii I. Luni, „roș-albii” au câștigat cu scorul de 3-0 partida jucată, în deplasare, cu Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa a 20-a a competiției interne. Adam Nemec a deschis scorul în minutul 8, iar Ionuț Nedelcearu (31) și Diogo Salomao (79) au contribuit și ei la succesul categoric. Echipa din Ștefan cel Mare se află pe locul al 7-lea, cu 30 de puncte, cu unul mai puțin față de Astra Giurgiu și FC Viitorul.

„Era vital să câștigăm pentru a avea în continuare șanse. Sunt mulțumit de ceea ce am văzut. Am avut atitudine. Grupul face diferența peste tot. Nu mă interesează ce fac Astra sau celelalte echipe. Eu am mai spus că trebuie să ne câștigăm jocurile noastre. Degeaba pierd unele dacă noi nu câștigăm”, a spus Vasile Miriuță, antrenorul „câinilor”, la Digi Sport.

Mai am două jocuri, apoi îmi doresc să rămân, din tot sufletul. Nu știu ce va fi.

