LIGA I. CFR Cluj își consolidează prima poziție, după o victorie LEJERĂ cu Astra. Dan Petrescu: „Marii specialiști își dau cu părerea”

CFR Cluj a învins-o pe Astra Giurgiu (scor 2-0), într-o confruntare disputată, sâmbătă, pe teren propriu, în cadrul etapei a 25-a a Ligii I.





CFR Cluj și-a asigurat trei puncte la finalul partidei cu Astra Giurgiu, disputate, sâmbătă, în Gruia. Ardelenii s-au impus cu scorul de 2-0, datorită golurilor înscrise de Emmanuel Culio (8) și George Țucudean (67). După acest rezultat, CFR a ajuns să totalizeze 56 de puncte, după 25 de runde. „Feroviarii” sunt pe prima poziție și sunt urmați de FCSB - 51 de puncte. „Roș-albaștrii” vor evolua, duminică, în derby-ul cu Dinamo, în deplasare, pe „Arena Națională”.

Dan Petrescu le-a dat un răspuns celor care critică jocul lipsit de spectaculozitate practicat de CFR Cluj. „Suntem criticați pentru jocul nostru. Acceptăm criticile. Avem 10 victorii în 13 meciuri acasă. Dacă asta e părerea lor, e OK. Marii specialiști își dau cu părerea. Când iei 2 goluri acasă cred că faci lucrurile bine. N-am niciun mesaj pentru contestatari. Mi-am adus aminte că un gol l-am primit din penalty (n.r cu Steaua). Sper să ne laude și pe noi cineva până la finalul campionatului. Nu comentez ce zic alții. Nu de Mihai Stoica e vorba. Mă mai uit și la emisiuni și văd că spun oamenii că CFR joacă nu știu cum. Asta e părerea tuturor. Eu am un drum, merg pe el. Până acum e câștigător”, a spus Petrescu la Look TV.

„Am întâlnit echipa de pe primul loc. A demonstrat de ce e acolo. Are jucători experimentați, care gestionează bine jocul. E o echipă care, în comparație cu noi, chiar dacă a schimbat, a luat jucători buni, pe bani mulți, doi dintre golgeterii Ligii 1, Țucudean și Ioniță de la noi. Mă nemulțumește faptul că adversarul și-a creat prea multe ocazii”, a afirmat și Edi Iordănescu, tehnicianul Astrei, la Digi Sport.

Pagina 1 din 1