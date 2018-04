LIGA I. CFR Cluj a fost BLOCATĂ de Astra Giurgiu. Președintele FRF, ATACAT de un fotbalist

CFR Cluj a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu Astra Giurgiu, într-un meci din etapa a 4-a a play-off-ului campionatului intern.





CFR Cluj și Astra Giurgiu au încheiat la egalitate, scor 1-1, confruntarea disputată, duminică, în Gruia, în runda a 4-a a pay-off-ului campionatului intern. În prima parte nu s-a marcat, iar în repriza a doua, gazdele au deschis scorul prin Paulo Vincius (54). Astra a egalat în minutul 81, datorită lui Piotr Polczak, iar din minutul 90+1 a evoluat în inferioritate numerică, după ce Risto Radunovici a fost eliminat pentru cumul de cartonașe. La primul meci după revenirea la Astra Giurgiu, Gigi Mulțescu a reușit să audcă primul punct pentru „alb-negri”, în play-off.

CFR Cluj a urcat pe prima poziție, cu 36 de puncte, și este urmată de FCSB (35) și CS „U” Craiova (31), echipe care se vor întâlni, mâine seară, de la ora 20.45, pe „Arena Națională”.

„E un punct important pentru moralul jucătorilor, mai ales că am jucat contra unei echipe care joacă excelent pe teren propriu, care nu prea primește gol. Jucătorilor noștri parcă le-a fost frică în prima parte. După pauză a trebuit să reconsiderăm puțin jocul, să jucăm cu un vârf mobil. Am reușit să pasăm, să ajungem des în fața porții. Am început cu o așezare caracteristică mie, ofensivă. Am reglat niște probleme tehnico-fizice de când am venit”, a spus Gigi Mulțescu, antrenorul Astrei, la Telekom Sport.

Nemulțumit de sistemul după care se desfășoară campionatul intern, Emmanuel Culio, jucătorul CFR-ului, l-a atacat pe Răzvan Burleanu, președintele FRF. „Asta este situația, muncim 8 luni și pe urmă ni se iau punctele. Nu e corect. Dacă vor să joace cu play-off, să nu le mai înjumătățească. A greșit Federația. Trebuie să vină la FRF un om care știe fotbal, nu cine este acum. Să facă un campionat bun, cum era înainte, nu ce e acum”, a afirmat Culio la Digi Sport.

