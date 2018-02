LIGA I. Campioanele ultimelor două sezoane au remizat în prima etapă din 2018

FC Viitorul a remizat, vineri, pe teren propriu, în meciul cu Astra Giurgiu (scor 1-1), disputat în etapa a 23-a a campionatului intern.





FC Viitorul, campioana en-titre, a terminat la egalitate, scor 1-1, jocul cu Astra Giurgiu, deținătoare trofeului în 2016, din runda a 23-a a Ligii I. Oaspeții au deschis scorul prin Florentin Matei, cel care a transformat un penalty în minutul 10, gadele au egalat datorită lui Aurelian Chițu, în minutul 45.

Gică Hagi, antrenorul Viitorului, a fost mulțumit de prestația echipei sale, exceptând faptul că dobrogenii n-au punctat decisiv. „Important e că echipa a făcut un meci foarte bun, meritam să câștigăm. Am dominat Astra și am arătat un fotbal foarte bun. Din păcate pentru noi, n-a venit golul, deși am avut ocazii. Puteam să câștigăm, dar asta e. În teren a fost o echipă care a jucat fotbal, cu un mijlocaș central născut în 1999. Am început meciul cu o greșeală foarte mare, dar apoi echipa a reacționat bine. Ianis e jucătorul nostru în ultimii 30 de metri. El trebuie să aibă multe meciuri, pentru că n-a jucat mult în ultima vreme. Știe fotbal. A făcut un joc foarte bun azi. Pe noi nu e nicio presiune, e la ceilalți, despre care vorbiți în fiecare zi. La noi nu e, la ceilalți e multă presiune", a spus „Regele” la Telekom Sport.

„Era important să păstrăm această distanță față de Viitorul. M-au mulțumit primele minute. Ne-am precipitat însă, am făcut greșeli și am intrat la egalitate la pauză. În repriza secundă am pierdut teren. Una peste alta eu cred că ar trebui felicitată echipa. Viitorul e extrem de valoroasă. Am avut 3 jucători noi în primul «11». Au fost importanți pentru echipă. Nu are rost să vorbim de arbitraj. A fost o brigadă valoroasă, experimentată", a spus și Edi Iordănescu la Telekom Sport.

