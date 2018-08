Liberala Crina Dobre averizează vehement PSD: „Nu vă puteți ascunde”

Crina Dobre, membru PNL, a transmis un mesaj șocant vizavi de PSD. ”Psd-iștilor, voi vă smiorcăiți ca niște curve la spovedanie pentru o înjurătură? Păi să vedeți bătaia dracului ce luați voi, că deja ne-am trezit! Să vedeți bocete și urlete! Ce credeați, că vă suportăm prosteala la nesfârșit?





Mă, asta cu vulgaritatea lingvistică e doar inceputul. Hăituirea vă așteaptă! Nu vă puteți ascunde. Buhuhu...”, a scris fostul vicepreședinte PNL Diaspora pornind de la mesajul mu#e PSD.

”Dragneo, voiam sa zic ca in weekend au intrat 40 000 in tara. Doar in doua zile. De pe 1 august incep vacantele in strainatate. Nu te speria, ziceam doar”, a mai scris Crina Dobr, potrivit www.dcnews.ro.

Nu se știe activitatea pe care a avut-o

Crina Dobre este cunoscută pentru limbajul său, dar nimeni nu știe ce a făcut până acum în politică. Este foarte activă în mediul online, pe Facebook, acolo unde foarte des lansează atacuri.

Amintim că la începutul anului 2018, Crina Dobre i-a făcut ”proști și milogi" pe cei care au manifestat împotriva Laurei Codruța Kovesi și a președintelui Iohannis.

"Școala a fost gratuită și accesibilă oricui. Dacă cei din imagine și alții ca ei sunt proști, poartă întreaga responsabilitate. Și ma obligă să le dau un șut în fund pe unde îi prind, pentru că prostia lor îmi afectează viața. Au drept de vot și de manifestare.

Să n-aud "vai, săracii"! Sau "puteau fi părinții tăi"! Nu! Niciodată! Părinții mei nu se plimbă sâmbata după portocalele hoților de țară. Și cei din specia asta nici săraci nu sunt, doar proști și milogi.

P.s.: vedeți că le-a dat supraveghetorul meu virtual drumul la postaci. Intrați pe comentarii cu masca și să vă iasă din cap că Facebook e liber", a scris Crina Dobre pe Facebook.

Întrebarea este dacă PNL o are pe această liberală pe lista de comunicatori...

