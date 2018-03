O lecţie despre ceea ce înseamnă DEMINTATE şi cum să-ţi recuperezi prejudicii de imagine, reputaţie terfelită...”

"Am vazut o serie de sclavi din PNL si de prin presa care spuneau ca prin achitare "i s-a facut dreptate" lui Ludovic Orban. Ba unii il si laudau pentru ca s-a retras din cursa pentru primaria Bucurestiului, "demonstrand" astfel cat de mare barbat de stat e, preferand sa-si "demonstreze nevinovatia in instanta".

Eu inteleg ca unii din PNL si din presa sunt sclavi (libertatea poate fi o povara pentru unii, de aceea prefera sa traiasca in lanturi) si se vede ca altii chiar nu au notiuni elementare de democratie si stat de drept. In acelasi timp, insa, se vede ca multi dintre acestia nu au nici simtul comun al dreptatii, pe care orice om rational liber il are.

Dreptate nu ti se face cand esti achitat (adica cand s-a dovedit definitiv ca acuzatiile contra ta sunt nefondate), ci cand esti REPUS in situatia anterioara acuzatiilor.

Adica, DREPTATE ti se face cand, dupa ce esti achitat, esti despagubit pentru toate prejudiciile si pagubele pe care le-ai suferit ca urmare a acuzarii pe nedrept.

Constitutia nu prevede dreptul de a fi acuzat, ci ca orice om are demnitate, drepturi, libertati, imagine, reputatie. Toate acestea din urma sunt valori intrinseci care isi au originea in faptul ca tu esti fiinta umana, nu in faptul ca statul ti le acorda ca privilegii, ca sa ti le si poata lua cand vrea el (cum ar fi dreptul la vot, de ex).

Acesta e si motivul pentru care Constitutia iti garanteaza ori protejeaza aceste valori, pe care tu deja, ca om, le ai intrinsec.

Ma rog, pentru sclavii mai sus amintiti aceste valori nu au relevanta, dar in orice stat cu adevarat democrat, si pentru orice om care isi respecta in primul rand propriul statut de fiinta umana si nu de taratura, aceste valori au relevanta.

Asadar, cand vine statul, prin organele sale de represiune, si iti distruge buna reputatie si imagine pe care ai avut-o, acuzandu-te de fapte pe care nu le-ai facut, faptul ca la sfarsit instanta te achita definitiv nu inseamna decat constatarea unei stari de fapt, ca nu ai facut cele de care esti acuzat.

Efectul actiunii statului impotriva ta, insa, ramane: prejudicii de imagine, reputatie terfelita, cheltuieli de judecata, etc.

Asadar, ca “sa se faca dreptate", statul trebuie sa te compenseze pentru toate prejudiciile pe care le-ai suferit si sa te repuna in situatia anterioara acuzarii nefondate.

Pentru cei din PNL, USR si din presa care nu prea inteleg astfel de notiuni abstracte, le dau un exemplu concret: