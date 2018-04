Scandalul Listei celor 200. Istoricul Florin Abraham face praf listele de „colaboratori” ai Securității! Încercarea de manipulare a alegerilor la Academia Română

Academicianul Gheorghe Vlăduțescu îi dă în judecată pe Mădălin Hodor și Vladimir Tismăneanu.





În urma publicării în Revista 22 a listei „colaboratorilor” aflați în legătura UM 0225, unitatea din cadrul Departamentului Securității Statului care se ocupa de urmărirea emigrației românești, angajați ai Direcției Cercetare a CNSAS au sesizat printr-un Memoriu Colegiul Consiliului.

Potrivit surselor Evenimentului zilei, ei îl acuză pe autorul articolului publicat în „22”, sub titlul „Ioan Aurel Pop, Cornel Nistorescu si Dorel Abraham, pe lista colaboratorilor Securității”, Mădălin Hodor, că a încălcat Codul de etică a funcționarilor publici. Concret, acesta a semnat articolul fără să precizeze că nu o face în calitatea de angajat al CNSAS, ceea ce ar contraveni articolului 9 din Cod, care spune: „Relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcționarii publici desemnați în acest sens de conducătorul autorității sau instituției publice, în condițiile legii”.

Autorii Memoriului susțin că Hodor nu a avut aprobarea conducerii abia instalate la CNSAS și că ar fi profitat de poziția sa de cercetător la Direcția Investigații a instituției pentru a obține listele cu cele 200 de nume neanonimizate, ceea ce contravine legii. Ei spun că prin gestul său, autorul articolului a adus un grav prejudiciu de imagine instituției la care lucrează.

Gheorghe Vlăduțescu are Decizie de necolaborare cu Securitatea

Filozoful Gheorghe Vlăduțescu (foto), care apare pe lista „colaboratorilor ” la poziția 192 cu calitatea de „filolog” la Universitatea București, a declarat că îl va da în judecată pe Mă- dălin Hodor, dar și pe Vladimir Tismăneanu care, după apariția articolului pe 12 aprilie în „22”, l-a atacat pe Facebook. Gheorghe Vlăduțescu ne-a declarat că se va folosi în instanță de Decizia de necolaborare cu Securitatea pe care a obținut-o de la CNSAS în 2007. Ne-a mai spus că în Occident a ieșit în anii 1971- 1972.

Născut la Cărbunești, județul Gorj, în 1937, Gheorghe Vlăduțescu este academician din 1999, profesor universitar din 1990, șeful catedrei de „Istoria filosofiei și filosofia culturii”. Titular al cursului „filosofie greacă”. Doctor în filosofie, din 1971, cu teza „Inducția aristotelică”, l-a prins revoluția din 1989 conferențiar la Universitatea din București. În anul 2000 a fost ales la „Academie des Sciences des Arts et des Lettres” din Paris.

Tismăneanu despre „tragedia lui Gheorghe Vlăduțescu”

Academicianul Vlăduțescu îi reproșează lui Tismăneanu mai multe postări pe Facebook. În una dintre ele, stă scris: „Securitatea mai făcea și greșeli: Am citit lista cu cele două sute de nume. Am recunoscut câteva, n-aș zice că am fost consternat. Despre unii știam. Dar este amuzant să vezi că fostul rector al Universității din București, răposatul sociolog Ioan Mihăilescu și actualul academician, istoricul filosofiei Gheorghe Vlăduțescu sunt acolo trecuți drept filologi.(…) . În rest, despre Academia Română nu pot spune decât că pare să fi devenit un fel de ultim refugiu al securiștilor. Pop, Berindei, Vlăduțescu și câți alții!”.

Într-o altă postare, Vladimir Tismăneanu a revenit: „Tragedia lui Gheorghe Vlăduțescu: Pornise, îmi spunea regretata Florica Neagoe, curat. Era cumnat cu ateistul Aurelian Tache, intrase într-un clan care o includea pe Maria Voinea. Se îmbăta împreună cu de-alde Boboc și Cazan. Scria despre personalism, dar accepta să fie colaborator al Securității. L-am avut profesor, știa bine filosofia greacă. Prelegerile sale erau libere de poncife. Putea fi un filosof, a ales altfel...”.

Un exemplu despre cum racola DIE

În 2012, jurnalistul Victor Roncea a publicat, pe roncea.ro, Decizia pe care soția lui Andrei Pleșu, unul din liderii GDS, Catrinel Pleșu, a primit-o de la CNSAS În 2011. O publicăm deoarece se referă la colaborarea cu DIE (CIE), exact cum este și în cazul celor din lista publicată de Mădălin Hodor. CNSAS i-a dat lui Catrinel Pleșu decizie de necolaborare, deși a consemnat că „a fost recrutată de către Direcția Generală de Informații Externe, în perioada în care urma să-și continue studiile de limbă și literatură engleză în Anglia. A avut numele conspirativ Maria”.

Dan Andronic a deconspirat autorii „morali” ai „dezvăluirii” făcute de Mădălin Hodor

Jurnalistul Dan Andronic a făcut, ieri, pe Facebook, noi dezvăluiri despre listele cu „colaboratori” ai Securității-spionajului extern, publicate de angajatul CNSAS Mădălin Hodor în Revista 22:

„Noi informații despre listele cu „colaboratori” ai Securității - spionajul extern, publicate de Revista 22.

1 La CNSAS s-a declanșat o anchetă internă, întrucât sunt indicii temeinice că s-au săvârșit niște infracțiuni.

2 În privința modului în care s-au scos documentele din CNSAS am următoarele date certe:

●în 22 februarie, Mădălin Hodor a făcut cerere de acreditare ca cercetător cu o temă legată de Istoria spionajul românesc, perioada 1939-1989;

● în 7 martie, înainte de aprobarea cererii de către Colegiul CNSAS a cerut fotocopii după unele dosare, inclusiv cele publicate în Revista 22, deci știa exact ce caută!;

● în 13 martie primește aprobarea acreditării sale;

● în 15 martie primește fotocopii, dar ele sunt anonimizate, adică o mare parte din numele prezente sunt șterse; profitând de schimbarea conducerii CNSAS și incertitudinea care domnește într-o instituție în asemenea momente, Mădălin Hodor face presiuni, invocând calitatea de funcționar al CNSAS și obține noi copii, neanonimizate;

● 12 aprilie, le obține și le publică în Revista 22.

