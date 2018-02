Intalnire in spatiu. New Horizons se indreapta spre MU69

In mai putin de un an va avea loc una dintre intalnirile cosmice cele mai asteptate din ultimii ani: New Horizons, sonda spatiala construita de NASA, va trece la o distanta foarte apropiata de asteroidul MU69, care se gaseste in centura lui Kuiper, si il va fotografia.





Daca totul merge bine in mai putin de un an vom avea fotografii ale unui asteroid extrem de indepartat – practic din periferia sistemului Solar. In prima zi a anului urmator, sonda spatiala New Horizons at trebui sa treaca la o distanta mica de asteroidul MU69, care va deveni cel mai indepartat obiect fotografiat de aproape. Asteroidul MU69 (cei de la NASA au lansat o campanie pentru a-i gasi un nume mai atragator) se afla in asa-numita centura Kuiper la o distanta de aproximativ 6.5 miliarde de kilometri fata de noi. MU69 a fost descoperit cu ajutorul telescopului spatial Hubble pe 26 iunie 2014. Astronomii nu au obtinut imagini clare ale acestui obiect – totusi, au ajuns la concluzia ca are o forma neregulata, ceea ce ar corespunde unui sistem binar. Centura Kuiper este formata din materie primordiala (adica cea care a luat nastere cand s-a format sistemul Solar) si se extinde de la orbita planetei Neptun pana mult in afara Sistemului Solar. La ora actuala se considera ca centura Kuiper se afla intr-o regiune situata intre 30 UA si 50 UA departare fata de Soare (UA este asa-numita Unitate Astronomica, lungimea semiaxei mari a orbitei Pămantului in jurul Soarelui). Numele centurii Kuiper a fost dat in cinstea lui Gerard Peter Kuiper (1905 - 1973), astronom olandez-american care a prevazut si demonstrat existenta acestei centuri in Sistemului Solar.

Nu este inca clar daca MU69 este un asteroid unic sau un sistem binar, format deci din doi asteroizi mai mici. Daca este un singur asteroid atunci diametrul acestuia ar trebui sa fie cam de 30 de km; daca insa este vorba despre doi asteroizi, atunci diametrul lor este mai mic, cam de 15-20 km.

New Horizons este o sonda spatiala realizata de NASA pentru explorarea planetei Pluto si a satelitului acesteia, Caronte. A fost lansata in ianuarie 2006 de la baza din Cape Canaveral si pe data de 14 iulie 2015 a ajuns sa survoleze planeta careia ii era destinata, trimitand spre Pamant fotografii minunate ale lui pluto, care era foarte putin cunoscuta. Ca o curiozitate, New Horizons a atins viteza de 58536 km/ora, fiind obiectul artificial ce detine recordul de viteza dintre toate cele construite de oameni si lansate in spatiu.

Pe 1 ianuarie 2019 la ora 7:33 dimineata (ora Romaniei) New Horizons va trece la distanta minima de MU69 si ne va trimite fotografii ale acestui asteroid. Ca sa ajunga pana la noi semnalul trimis va calatori prin spatiu circa 6 ore!

New Horizons se va apropia deci de MU69 si va ajunge o distanta minima de aproximativ 3500 de kilometri, mult mai mica decat distanta dintre Canada si Romania. Daca datele ce vor ajunge la centrul de control al misiunii vor demonstra insa ca MU69 este invaluit de un nor de praf atunci, pentru a nu se risca daunarea sondei, aceasta va trece fata de asteroid la o distaza ceva mai mare. La ora actuala New Horizon „hiberneaza” – pentru a economisi carburant; manevrele de apropiere de asteroid vor incepe in luna iulie a acestui an, cand New Horizn se va trezi si isi va incepe calatoria care-l va duce spre MU69.

Vom avea deci la inceputul urmatorului an imaginile unui obiect care se gaseste la o distanta enorma fata de noi: asteroidul MU69 aflat la 6 ore lumina fata de noi!!! Mult mai indepartat decat Soarele, care se afla la „doar” 8 minute lumina fata de noi. New Horizon va fi capabil sa fotografieze structuri cu un diamtru de pana la 70 de metri pe suprafata acestui asteroid – va fi cu adevarat o fotografie memorabila!

Articol scris de Cătălina Oana Curceanu, prim cercetător în domeniul fizicii particulelor elementare şi al fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Roma, Italia) şi colaborator al Scientia.ro

