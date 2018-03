Vrei să afli toate informațiile pe care le are Facebook despre tine? Iată ce trebuie făcut

Pentru că tot este declanşat scandalul despre Facebook şi cum îşi trădează utilizatorii, iată că se poate afla ce a colectat reţeaua despre tine. Este o certitudine deja că scandalul Cambridge Analytica a scos la iveală lucruri pe care în mod normal nu le-am fi aflat niciodată iar fondatorul Zuckerberg nu are nicio scuză pentru asta.





Un utilizator de pe Twitter a descoperit că între datele pe care le-a descărcat de pe Facebook, a găsit un jurnal detaliat al apelurilor și SMS-urilor efectuate și primite. Data și ora fiecărui apel sau SMS erau înregistrate, la fel și durata convorbirilor. Despre acest episod poți citi mai pe larg aici. Mai jos vei găsi informații despre cum poți descărca toate datele pe care le are Facebook despre tine, dar vei afla și la ce să te aștepți.

Cum descarci toate datele pe care le are Facebook despre tine

Datele pe care le are Facebook despre tine îți vor fi livrate într-o arhivă, iar pentru a face asta, va trebui să navighezi în meniul Settings. Aici, pe pagina principală, vei vedea în partea de jos un link cu textul Download a copy of your Facebook data.

Toate detaliile le puteţi citi AICI

Pagina 1 din 1