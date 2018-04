Păpăluhara și balaurul Sfântului Gheorghe. Omorâţi-vă balaurul din voi! Nu mor caii, când vor câinii!

Horoscop Omorârea balaurului de către curajosul comis are şi o parte simbolică. Balaurul este în noi! Se numeşte lăcomie, desfrânare, hoţie, minciună, cruzime, prostie, ignoranţă, răutate... toate relele din noi și din lume! Omorâţi-vă balaurul din voi! Din noi, toţi, că nimic din ceea ce este uman nu-mi este străin! Am spus-o și altădată, o s-o spun mereu!





23 aprilie

Pe 23 aprilie s-au născut William Shakespeare, Caterina de Medici, Max Planck, Joseph Turner, Serghei Prokofiev, Vladimir Nabokov, Shirley Temple, Gib Mihăiescu, Edmond Deda, Geo Constantiniu.

În calendarul creştin-ortodox este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruinţă şi Sf. Valerie. Sărbătoare mare, reper agricol şi pastoral, cu roșu în calendar.

Era mare sărbătoare în ţinuturile noastre acum două mii de ani, poate şi mai mult, chiar patru-cinci mii. După "Mănicătoarea" de ieri, urma „Păpăluhara" o sărbătoare direct din neolitic, în care strămoşii noştru cereau zeilor ploaie, noroc şi pace!

Şi astăzi sunt obiceiuri populare cu/din Păpăluhară şi Goţoi sau Burduhoasa. (Sursă: Olteanu, Gorovei, Speranţia, Pamfile)

Horoscop Păpăluhara era întruchipat de un fecior holtei care se acoperea numai de frunze de fag, îşi făcea un veşmânt special, inclusiv mască din frunze. Un alt băiat care nu cunoscuse femeia se îmbrăca într-un „costum” din coajă de tei. Era şi el mascat şi se numea Goţoi. Uneori teiul era înlocuit cu cireşul.

Apăreau amândoi în sat pe la ora mesei de dimineaţă a boierilor, adică ora opt, nouă, şi începeau să vorbească între ei în „limba copacilor". Apoi începeau să meargă pe uliţele satului, însoţiţi de muzicanţi şi alţi flăcăi, dansând şi cântând cât puteau de tare. Oamenii îi întâmpinau cu bucurie şi îi udau. Cele două spirite ale copacilor se scuturau cât puteau, stropind mai ales pe fete şi femei ca să aibă noroc, să rămână grele şi să nască uşor.

Un gospodar mai înstărit se oferea să găzduiască Păpăluhara. Cei doi flăcăi lăsau în ograda omului veşmintele şi măştile lor, pentru că se spunea că gospodăria aceea va fi îmbelşugată şi toţi ai casei vor avea sănătate și noroc. Începea ospăţul şi petrecerea, care era jumătate oferită de gospodar, jumătate de flăcăi, din banii şi băutura primită prin sat.

Un obicei vechi de când lumea, care avea şi o componentă masculină de iniţiere, probabil în tehnica vânătorii şi/sau a războiului. Camuflajul a fost întotdeauna folosit de vânători şi războinici.

De aici a fost uşor ca să se calchieze ziua în care îl pomenim pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Creştinismul a avut şi are cel mai perfect sistem de misionariat şi de propagandă. Dacă la început ţinta convertirii au fost femeile, apoi, în secolul IV, femeile bogate, aristocraţia (vezi pe Elena, împărăteasa, mama lui Constantin cel Mare, cel care a făcut creştinismul religie de stat) ei bine, sub presiunea cultului lui Mithra, larg răspândit în marile unităţi ale armatei romane, episcopii creştini au propus spre sanctificare militari, pe foarte puţinii creştini din armată.

E bine să fii Sfânt, nu? Vorba lui Mel Brooks. Militarii au primit o ofertă care nu a putut să fie refuzată! Sigur, se poate vorbi mult şi bine despre identitatea mitului comisului Gheorghe cu cel al lui Perseu, din mitologia greacă. Nu contează... Nimic nu este nou sub Soare. Iar ce a fost, o să mai fie!

Dar, dacă, balaurul a existat cu adevărat? Şi legenda Sf.Gheorghe, mitul lui Perseu, nu sunt decât povestea poveştii întâmplării adevărate de acum multe mii, poate zeci de mii de ani! Dar cărui ordin aparţinea balaurul? Reptilă, poate chiar... dinozaur?

Frank Edwards, în volumul său „Strange World", este convins că a fost vorba despre un dinozaur, o fosilă vie! El ia în considerare o descriere a balaurului omorât de Sf.Gheorghe, făcută de călugări irlandezi, prin secolul VI-VII şi care aminteşte destul de exact de un stegosaurus. Acum, dacă a fost vorba despre călugări irlandezi, sper să fi fost şi treji, pentru că ceaţa rece a ţării verzi cam înclină sufletele cuvioase şi nu numai, către alcooluri tari ce dau multă imaginaţie.

Poate Frank Edwards are dreptate, nu zic nu, mereu se descoperă câte un speciment considerat extinct, acum multe milioane de ani, sau mai mult, zeci de milioane, fosile vii. Colo un peşte cu picioruşe, dincolo un melc cu cochilia pe invers etc etc.

Ei bine, după icoanele bizantine, balaurul este un animal terestru, cu aripi nedezvoltate, poate crestele osoase ale stegozaurului, cu patru labe puternice şi cu o coadă lungă. Uneori, varsă flăcări. Probabil că avea o respiraţie... să nu mai vorbim! Dacă este vorba despre un dinozaur, a fost unul ierbivor, poate chiar un stegozaur, numai cei bipezi erau carnivori, cu una sau două excepţii. Aşa că Sf. Gheorghe, Perseu etc au omorât o... vacă din Jurasic!

Ca să mă documentez în continuare asupra fosilelor vii, între care probabil că s-a aflat şi balaurul lui Sf.Gheorghe, mă duc să văd câteva episoade din „Primeval", un serial britanic ciudat, mai vechi, dar interesant. Foarte „british", are nişte idei... ca din cărţile lui H.G. Wells!

Dar mă duce gândul că pilda cu omorârea balaurului de către curajosul comis are şi o parte simbolică. Balaurul este în noi! Se numeşte lăcomie, desfrânare, hoţie, minciună, cruzime, prostie, ignoranţă, răutate... toate relele din noi! Omorâţi-vă balaurul din voi! Din noi, toţi, că nimic din ceea ce este uman nu-mi este străin!

Am spus-o și altădată, o s-o spun mereu!

Tot mereu o să spun, la finalul articolului, o constatare care nu poate fi contrazisă: mâine, este, în definitiv, o altă zi!

NOTĂ Probabil vă întrebați, dragi lupi, padawani și hobbiți ce s-a întâmplat în săptămâna trecută. Foarte bine, întrebați-vă! Eu doar vreau să mulțumesc din tot sufletul meu celor care au fost alături de mine, aici și la mii de kilometri depărtare, împreună nu putem să fim învinși niciodată! Să mulțumesc cu umilință preoților și monahilor care s-au rugat pentru mine. United - we stand, divided - we fall! Nu mor caii când vor câinii! Cu toate că ar fi fost bine să înregistreaz bucuria cățeilor mei când m-am întors la ei după o săptămână. Bateriile mele de vitalitate, după cum a spus o unguroaică, mare maestră Reiki. O să vă povestesc altădată, poate în curând, ceea ce contează este că I’m back in business, baby! Cu o Forță, o determinare și un optimism zâmbitor cărora nici Darth Vader nu i se poate opune. Sigur, o să mai fie perioade când o să fac un horoscop săptămânal, am scăpat de operație, dar nu de analize complete periodice, de un tratament complicat, care îmi ia mult timp și timpul este bani, vorba britanicilor.

Dacă o vrea bunul Dumnezeu, o să ne întâlnim mâine, știți, este o nouă zi, dar nu înainte să spunem celor care au numele Sfântului Gheorghe, sau, derivate:

LA MULȚI ANI !

horoscop

BERBEC Evita, astăzi, discutiile cu membrii familiei, cu cei dragi, cu anturajul foarte apropiat, sau cu partenerii de afaceri asupra proprietaților comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate si va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit(ă), patima care te apuca cand nu trebuie. In primul rand la sentimente. Apoi la râs. Că despre bani nu putem vorbi, pentru că nu prea există! Treci printr-o perioada de schimbari, poate de aceea banii sunt mediocru aspectaţi. Iar banii sunt o energie, un mijloc, nu un scop în sine.

horoscop

TAUR Apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influență negativă generală, o perioadă mai neconfortabilă care se intinde pe cateva zile, o indispoziție ca să zicem așa, și mai puțin un necaz concentrat. Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Plimba-te, nu cheltui ! Ziua ta de naştere şi/sau onomastica este un prilej social de adunare a anturajului si de verificare a prieteniilor mai vechi si mai noi. La mulți ani! Cu sanatate, belşug si pace sufleteasca! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influentei Lunii. Iti faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales cand eşti cu spatele la zid... Sanatatea este bună, exceptand, pentru un procent dintre nativi, raceala de primăvară, de rigoare!

horoscop

GEMENI Incepi ziua cu greutate şi o să tragi de tine toata perioada, pentru ca ai de facut niste comisioane familiale sau personale. Care nu iti fac nici o placere… Cu toate că zodia ta este încă departe, energia ta debordează. Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri - care functioneaza bine şi astăzi. Ai nevoie permentă de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie. Vremea capricioasă te avantajeaza şi te inspiră să începi noi proiecte, să ai noi idei. Esti intr-o perioada creativa. Daca te-ai apucat sa scrii este foarte bine. Daca ai terminat este şi mai bine! Ai din nou trăiri pozitive şi o dispoziţie ştrengărească către escapade nocturne precum cotoii pe acoperiş. Sanatatea este buna, atentie insa la accidente si incidente, iar banii sunt, dar trebuie să-i numeri!

