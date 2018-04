Miliardarul Hassan Molavi Tabrizi a plecat la Mecca, împreună cu o mie de persani săraci. Horoscop

Horoscop De a doua zi miliardarul Hassan Molavi Tabrizi a apărut pe toate paginile întîi ale jurnalelor din Iran ca un om cucernic care se pregăteşte de al treilea hagealâc la Mecca, şi ca om bogat ce se află oferă posibilitatea la o mie de iranieni săraci să plece cu el în pelerinaj. Vreo lună s-a tot vorbit de lucrul acesta pe toate canalele media.





11 aprilie

Horoscop Pe 11 aprilie s-au născut Joel Gray, Jill Gascoine, James Parkinson, Sir Henry Creswicke Rawlinson (a descifrat cuneiformele), Samuel Schwabe, Tricia Helfer, Virgil Mazilescu, Mirela Fugaru.

Horoscop Pe 11 aprilie, în calendarul creștin-ortodox fix sunt sfinţii: Calinic de la Cernica, Antipa şi Trifina.

Horoscop O sărbătoare ciudată în calendarul vechi al poporului: Sărbătoarea Dinţilor. Este aşa de veche că nu s-a calchiat nicio sărbătoare creştină. Doar se spune că Sf. Antipa, pe care îl pomenim astăzi, „e vindecător de dinţi şi de măsele”.

La sfârşitul neoliticului, pe ambele maluri ale Dunării, erau două mari uniuni de triburi. În Vest, tribul Lupului, iar în Est, până la marea cea mare, tribul Şarpelui. Prin contopirea acestora s-a ajuns la traci, geto-daci. Să ne amintim de simbolul, stindardul, dacilor: capul de lup cu corp de şarpe cu solzi, aluzie la cele două totemuri, arhetipuri, contopite într-un animal mitic.

Horoscop Ambele animale totemice aveau... dinţi! Şi ce dinţi! Armele dacilor au imitat colţii şarpelui, cei curbaţi, sau puternicii colţi drepţi ai lupului. Era o mare onoare să porţi armele totemice!

De atunci a rămas o vorbă „omul are viaţă cât are dinţi!”

Această sărbătoare a dinţilor mi-a amintit o întâmplare din Persia.

Horoscop De mai multe ori îl întrebam pe miliardarul Hassan Molavi Tabrizi la ce se gîndeşte. El îmi răspundea invariabil, surâzând: „ Pessar, fiule, dacă dintele ăsta ar ştii ce gîndesc l-aş scoate imediat !” – după care râdea şi râdea şi iar râdea. Niciodată nu mi-a spus ce asociaţie de idei făcea cînd spunea proverbul cu dintele. Apoi începea să-mi spună o poveste lungă cu emiri, petrol, armament, vapoare, preşedinţi şi bani, mulţi bani. Niciodată nu ştiam dacă era o poveste adevărată, sau pur şi simplu un exerciţiu intelectual. De altfel nu prea ştiam cu ce se ocupă bunul miliardar şi el preţuia foarte mult faptul că nu mi-am manifestat curiozitatea de a afla. Așa am făcut întotdeauna, nu întrebam pe nimeni, nimic. Încercam să descopăr singur, prin deducție și extrapolare.

Horoscop Amândoi, plus unchiul Puiu, președintele, plus Shahirfar, vicele, un Iago iranian, plus contabilul-șef Paul și șeful de șantier Petre, plus vreo şapte mii de oameni, trebuia să construim un baraj de 127 metri înălţime pentru Guvern şi să aducem apă în zonă, poate chiar până la Teheran. Eu eram gestionarul de fonduri și derulatorul de contract, singura semnătură în bancă, dar și cel care se ocupa de importuri, de vamă și legătura cu beneficiarul şi tot singurul care vorbea convenabil limba franceză, aşa că Molavi mă prefera celorlalţi. Amîndoi ne-am asumat riscul de a descoperi eu singur anumite secrete, prin intuiţie ca şi prin acel dar al meu pe care Hassan îl denumea baraka.

Horoscop O dată a venit la mine acasă îngrijorat. „Sunt neliniştit, nu ştiu ce se întâmplă !” Apoi mi-a spus o altă poveste lungă cu un port, nişte furnituri pentru armată şi de o bancă. I-am răspuns, baba, tată, de când nu ai mai fost la Mecca? Lui Molavi i s-au aprins luminiţe jucăuşe în ochi şi a început să se legene înainte şi înapoi, era modul lui de a-şi exprima mulţumire, dar şi nerăbdarea de a se avînta într-o nouă aventură.

Horoscop De a doua zi miliardarul Hassan Molavi Tabrizi a apărut pe toate paginile întîi ale jurnalelor din Iran ca un om cucernic care se pregăteşte de al treilea hagealîc la Mecca, şi ca om bogat ce se află oferă posibilitatea la o mie de iranieni săraci să plece cu el în pelerinaj. Vreo lună s-a tot vorbit de lucrul acesta pe toate canalele media. “Înainte oamenii săraci urau pe bogaţi. Acum bogaţii duşmănesc pe cei săraci. Iată însă un om cucernic şi bogat care vrea să ajute pe cei săraci să-şi îndeplinească una dintre cele cinci datorii sfinte ale mahomedanilor” … şi bla-bla-bla.

Horoscop În timp ce Hassan făcea turul moscheelor şi se dădea cu capul de podele, afacerea mergea mai departe, iar adversarii, cei care existau, nu aveau loc să manevreze, să-l dea în gât public pe miliardar. Toată lumea le-ar fi sărit în cap că vor să denigreze, cum s-a mai întâmplat, un om care se pregăteşte pentru pelerinaj şi deci se gîndeşte numai la cele sfinte. Pînă la urmă Hassan chiar a plecat la Mecca. Cei o mie de săraci șiiți s-au bătut zdravăn cu arabii suniţi pe chestii teologice, iar tatăl meu s-a întors la cei 85 de ani ai săi sărind într-un picior. “Pessar, fiule, nici nu ştii ce prietenii folositoare am făcut la saudiţi!” – a declarat frecîndu-şi mîinile şi legănîndu-se din nou, înainte şi înapoi. De atunci datează legătura mea cu prințul saudit Saad. L-am întrebat ce este cu neliniştea şi cu criza. “Care nelinişte, ce criză ?”

În timpuri de criză trebuie soluţii de criză, dar cei care ne conduc nu ştiu nimica din înţelepciunea cajun. Ce este înţelepciunea cajun? Bună întrebare!

Altă dată, dragii mei, pentru că mâine este o nouă zi, poate mai bună, mereu mâine este, inevitabil, o nouă zi!

BERBEC Se poate şi mai bine. Viaţa ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cât ai dori. Astăzi trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţă în relaţiile sentimentale. Totodată, în afaceri, realizezi că este greu să ramâi obiectiv, mai ales în această perioadă de timp în care păpuşarii işi scriu scenariile pentru viitor. O perioadă complexă, dar care perioadă nu este complicată?! În această perioadă, astăzi sau în curând, ţi se cere din nou ajutorul, de către un prieten, poate din zodia Racului, în orice caz semn de apă. Întotdeauna trebuie să ai o atitudine pozitivă, dar să nu promiţi niciodată mai mult decât poţi să faci, în speranţa ca se rezolvă, sau se uită. Nu trebuie să devii un yesman.

TAUR Nu prea ai ţinere de minte în relaţiile sentimentale. Inţelegerile trecute trebuie mereu reînoite, atat in afaceri cât şi in dragoste, altfel partenerii işi cam "uită obligaţiile"! Pentru tine este o perioadă complexă, dar care poate fi chiar monotonă. Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane importante, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proiecte de viitor, proprietăţi sau posesiuni comune. Pe de altă parte carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sociale. Dragostea este bine aspectată, interesul tău pentru acest domeniu are o dinamică pozitivă. Proiectele începute mai ales dimineaţa, dar şi după ora amiezii, au toate şansele să fie benefice. Înoirea naturii îţi poate aduce noroc în afaceri şi în dragoste.

GEMENI Trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbările repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Astăzi tenacitatea şi răbdarea aduc succes! Astăzi este o perioadă în care eşti mai tot timpul în grabă. Atenţie sporită mai pe seară, mai ales dacă conduci. Dacă eşti nevoit să călătoreşti, evită să o faci după cădera întunericului. Atenţia îţi este atrasă de nevoia de a stabili şi/sau tranşa anumite chestiuni între tine şi un prieten. Configuraţia astrologică arată că ai toate şansele de reuşită, dar nu trebuie să întreci măsura, folosindu-te de influenţele favorabile. Ai, de asemenea, o dorinţă de a vorbi cu persoane care să ştie să te asculte şi să te înţeleagă. Nu trebuie, însă, să exagerezi cu destăinurile sau istorisirile mai ales către parteneri sau femei. Vorbeşte mult, dar nu spune nimic.

