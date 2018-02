Dragobetele sărută fetele. Donald Trump înarmează profesorii. Horoscop

Horoscop După o perioadă mai mare, numai de muncă, în care strămoşii noştri se pregăteau pentru muncile de primăvară, dar şi pentru campaniile de război, luna Martie vine de la zeul războiului Marte, iată o nouă sărbătoare în calendarul vechi, folcloric, al poporului român: Dragobetele.





Horoscop Dacă v-aţi născut pe 24 februarie poate aveţi ceva în comun cu : Wilhelm Grimm, Giovanni Pico Della Mirandola, Michel Legrand, Alain Prost, Sir Cyril Arthur Pearson, Edward James Olmos, Harry Brauner, Marga Barbu, Nicolae Martinescu, Nicolae Tăutu, iar dacă v-ați născută pe 25 februarie poate aveți o carcateristică și a lui: Pierre-Auguste Renoir, Friedrich Haendel, Enrico Caruso, Carlo Goldoni, Anthony Burgess, George Harrison, Benedetto Croce, Tom Courtenay, Costache Antoniu, Richard Oschanitzky, Jean Georgescu, Virgil Duda.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox pe 24 februarie este Întâia și a Doua Aflare a Capului Sf. Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului. Pomenirea morților - sâmbăta Sf. Teodor, dezlegare la ulei și vin, iar pe 25 februarie sunt Sfinţii: Tarasie din Constantinopol, Alexandru şi Ipatie.

Horoscop După o perioadă mai mare, numai de muncă, în care strămoşii noştri se pregăteau pentru muncile de primăvară, dar şi pentru campaniile de război, luna Martie vine de la zeul războiului Marte, iată o nouă sărbătoare în calendarul vechi, folcloric, al poporului român: Dragobetele. Sărbătoare fixă, se celebrează la 24 februarie. Peste veche sărbătoare geto-dacică, creştinii au aşternut o sărbătoare mare, cu cruce neagră în calendar: "întâia şi a doua Aflare a Capului Mergătorului înainte şi Botezătorului, Sf. Proroc Ioan Botezătorul". Sărbătoare să fie!

Horoscop vDespre Dragobete am mai vorbit, dar repetiţia este mama învăţăturii. Dragobetele, Drăgostiţele, Logodna paserilor, Cap de primăvară este un reper al primăverii, de o vechime considerabilă, poate chiar de la primii locuitori ai Europei. Aceiaşi sărbătoare o au mulţi europeni vechi. Să amintim numai de comercialul Sf. Valentin care s-a reimportat în Europa din puternica Americă, marele licurici!

Unii autori, pe unii i-am auzit când eram foarte tânăr, când tata scria Istoria României, la Academie, afirmau că este o veche sărbătoare feminină, poate din matriarhat, din comuna primitivă, de la agatârşi, când, se pare, că femeile îşi alegeau perechea, bărbatul, posibil că numai pentru un an de zile.

Horoscop Și ajuns aici trebuie să mai risipesc o superstiție. Se spune, în media, dând și nume de savanți și personalități de seamă că cutare sau cutare sărbătoare populară de exemplu Dragobetele este ”documentată doar din secolul XIX” strecurând bănuiala că vechimea este discutabilă. Săracii savanți au dreptate, dar în media românească, ca și în cea internațională, cei cu cultura foarte limitată îi inlocuiesc, încet-încet, pe ziariști. Și ce este rău în asta, o să mă întrebați! Este rău, foarte rău, este părerea mea, dar și al unui studiu ordonat de Rupert Murdoch. O să revin asupra acestei probleme. Ceea ce doresc să precizez este că de la jumătatea secolului XIX a existat în România o înclinare și o activitate către culegerea și înregistrarea folclorului românesc, cu un vârf la începutul secolului XX. Adică în România folclorul are mii de ani, dar a fost înregistrat, scris, începând de la jumătatea secolului al XIX-lea.

Horoscop Pentru echilibrul naturii, siguranţa conceperii şi fecunditatea recoltelor şi a animalelor domestice, femeile şi bărbaţii trebuie neapărat în această zi „să se atingă, să se sărute”. Să se echilibreze energiile şi să coopereze la bunul mers al vieţii, al universului domestic, ţărănesc. De aici: ”Dragobetele sărută fetele”!

Ca denumire, Dragobetele este, clar, foarte recent, istoric vorbind, de provenienţă slavonă evidentă. Straturi, peste straturi, peste alte obiceiuri şi tradiţii europene. Sunt multe obiceiuri. Căutaţi-le, împărtăşiţi-vă din energia originară a poporului nostru! Această energie curată vă înzdrăveneşte şi vă dă puteri.

Horoscop Dar, vorba lui Alecsandri, unul dintre primii culegători de folclor: „E unul care cântă mai dulce decât mine? Cu-atât mai bine ţării, şi lui cu-atât mai bine. Apuce înainte ş-ajungă cât de sus!” Pentru mine, regina mitologiei şi a folclorului românesc poate fi numai doamna Antoneta Olteanu. Am vrut de multe ori să-i iau numărul de telefon de la prietenul meu, profesorul Sorin Paliga, ca să-i spun cât de mult o admir, pentru opera ei, pentru cum şi ceea ce a scris. Dar, un pustnic arhonit ca mine este timid şi temător. Aşa că nu am îndrăznit. Dar, cred, că, mentorului meu, marelui Mircea Eliade i-ar fi plăcut istoria ruşilor, calendarele românilor sau şcolile de solomonie ale doamnei Antoaneta.

Horoscop Aşa că, mai bine, s-o lăsăm pe doamna Antoneta Olteanu să ne spună despre Dragobete: „Într-o lună considerată de primăvară, ziua de 24 februarie, probabil un vechi început de an agricol (alteori sărbătorit la 1 sau 25 martie) păstrează încă numeroase ecouri ale unor practici magice de propiţiere (uneori se consideră că acum iese ursul din bârlog). Prin excelenţă o sărbătoare a fertilităţii, pusă sub semnul unei zeităţi mitice, Dragobetele, este ziua constituirii perechilor, atât pentru păsări, cât şi pentru oameni. Asemeni unui accidental Sf. Valentin, amplasat în aceiaşi lună, dar puţin mai devreme, pe 14 februarie, sărbătoarea trebuia să asigure tranziţia către un an roditor, în ultimă instanţă, fast („Pasărea care rămâne fără soţ, moare!”). A se vedea, în mod asemănător, groaza faţă de lipsa perechii în calendarul mobil – Miercurea, Numărătoarea Ouălor. În plus, tot acum acţiona şi magia întoarcerilor: cloştile se întorc la cuib, vitele se întorc de la iesle, copiii se întorc de la mâncare – ceea ce reprezintă într-adevăr o dovadă de spor, de economie, de viitor trai bun. Pe lângă valenţele de divinitate protectoare a păsărilor, strâns legat de fecunditate, de renaşterea naturii, Drgobetele face parte, alături de majoritatea sărbătorilor populare ale lunii martie, dintr-un posibil cult al unei mari zeiţe a fecundităţii. Păstrată în credinţele populare sub numele de Dochia (Dacia)” – legendă culeasă și pusă în circulaţie de Gheorghe Asachi. Sursa: Antoaneta Olteanu, CPR, ed. II 2009, Paideia, pag. 91.

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți după asasinatul în masă de la o școală din California, în State s-au dezlănțuit patimile. Presa isterică, anarhistă și supusă musulmanilor, cere suspendarea celui de al II-lea Amendament. Al doilea Amendamet este însăși rațiunea de a fi a modului de viață american. ”Dumnezeu L-a făcut pe om, dar mister Colt l-a făcut egal!” În State sunt peste 400 de milioane de arme înregistrate și încă o sută de milioane de arme negre. Armele nu ucid oameni, oamenii ucid oameni!, spune NRA. Și blamează presa isterică: ”Vă plac asasinatele în masă, nu? Chiar vă plac... Mămici albe care plâng în hohote vă aduc vizualizări și rating, deci bani, nu?”

Donald Trump a reiterat, joia aceasta, pe 21 februarie, dispoziția Casei Albe ca ”armele lungi” să nu fie vândute decât tinerilor peste 21 de ani, iar în același context încurajează profesorii să poarte arme, conform celui de al II-lea Amendament, indicând că va oferi și recompense.

MIT, un curs de matematici speciale. Un amfiteatru plin, un profesor foarte iubit de studenți, încă tânăr, pe la 40 de ani. Profesorul este atletic, mai curând un trei sferturi la fotbalul american, decât un șoarece de bibliotecă. După ce a proiectat niște ecuații, după obiceiul lui, se duce la tabla neagră și începe să scrie cu cretă, un obicei pe care îl are numai el, îi dă distincție, glumește el. Sacoul i se ridică, puțin. Din amfiteatru se aude un wow admirativ, apoi toate studentele și studenții încep să tropăie din picioare, să aplaude și să chiuie ca la un rodeo. Profesorul, la început nedumerit, apoi zâmbește și își scoate sacoul. Pus șmecherește, într-un holster de piele, sub brațul lui stâng se odihnea un Colt Python .357 Magnum, un revolver care poate opri și un urs grizzly care atacă. La zgomotul ciudat, pentru un curs de matematici speciale, iată că intră în amfiteatru și cele două gărzi înarmate care patrulau pe coridor. O studentă le spune: ”Mulțumim, dar suntem în siguranță, profesorul nostru este înarmat!” Militarii au apreciat cu profesionalism arma profesorului, era mult mai mare decât a lor și au aplaudat și ei!

La Argyle High School din Texas, toți profesorii, bărbați în putere, poartă arme, de joi. Dar și multe femei, cadre didactice, au în poșetă, sau asupra lor un mic, dar foarte capabil, Colt 25. Sau, un devastator Derringer. Săptămâna care se încheie s-a înregistrat o creștere a vânzării armelor de foc, pe toată națiunea, cu 12%, iar în California cu 19%.

Horoscop Un profesor de la Universitatea din Chicago a declarat: ”Da, de joi port armă, un Sig, m-am antrenat mult cu el. Toți profesorii care poartă arme sunt conștienți de riscul pe care și-l asumă, că ei pot deveni prima țintă a unui asasin. Dar, dacă asta oferă studenților noștri o șansă în plus, poate le oferim timpul ca să se ascundă, poate să fugă, noi ne expunem bucuroși!”

Poate un tip bun, înarmat, să facă față unui tip rău, înarmat? Sigur că da, am mai văzut filmul acesta, așa s-a clădit America!

Horoscop Astea fiind spuse nu pot decât să revăd un film pe subiect: ”Omul care l-a împușcat pe Liberty Valance” un film foarte american, din anul 1962, cu un Oscar și multe alte premii, pe vremea aceea Oscarurile se dădeau cu zgârcenie și pe merit, cu o distribuție impresionantă: John Wayne, James Stewart, Lee Marvin, Lee Van Cleef, John Carradine.

Horoscop Domniile voastre mă întreabă, cu o grijă care vă face cinste, dacă nu mă simt singur, dacă nu mă plictisesc. Cum să mă simt singur, cum să mă plictisesc? Am opt căței! Și apoi, iată, pe un fotoliu stă Mircea Eliade și pufăie din pipă. Tutunul lui miroase a vanilie și cireși amare. Stăm puțin de vorbă, despre sacru și profan. Apoi îi aprind o țigare Gitanes Orianei Fallaci și discutăm despre musulmanii primitivi și cât de mult rău fac ei lumii civilizate. Nostradamus mă cheamă pe terasă să-mi arate ceva, a descoperit ceva interesant pe cer, uitându-se prin refractorul Gina. Cum să se simtă singur, cum să se plictisească, un om care are o bibliotecă de 30.000 de volume, nu are tv și citește cărți? Sper că nu este interzis de lege! Nu încă... Dar, la o cafeluță, iată că Margaret Mitchell spune: nu cumva am stat cu tine cam mult, să ne scuzi, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Pagina 1 din 2 12