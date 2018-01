Halep vs. Begu, DUELUL 100% ROMÂNESC din SEMIFINALELE turneului de la Shenzhen. ORA PARTIDEI

Simona Halep, liderul WTA, s-a calificat, astăzi, în „careul de ași” al întrecerii de categorie International din China. În această rundă, „Simo” o va înfrunta pe Irina Begu.





Simona Halep a învins-o, astăzi, în „sferuturile” de la Shenzhen pe belorusa Aryna Sabalenka (Belarus, 73 WTA), în minimum de seturi, scoor 6-2, 6-2, după 57 de minute de joc. „Am jucat grozav, am făcut totul aşa cum trebuie. Am fost foarte puternică pe picioare, am lovit bine şi am fost calmă. Nu e uşor să joci în faţa unei jucătoare care loveşte atât de tare”, a spus Halep, la finalul partidei cu Sabalenka.

Mâine (de la ora 08:00 - Digi Sport 1), în semifinale, constănțeanca o va întâlni pe Irina Begu (38 WTA), colega sa din proba de dublu de la Shenzhen, precum și din naționala de Fed Cup. Cea din urmă a dispus, tot astăzi, de unguroaica Timea Babos, cu 7-5, 7-5. Așadar, Halep și Begu s-au duelat până acum de cinci ori, iar de fiecare dată „Simo” a fost cea care s-a impus.