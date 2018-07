Florin Călinescu, DEVASTATOR la adresa lui Carmen Dan. Mesajul devenit VIRAL

Florin Călinescu, ironii tăioase pentru Carmen Dan şi poliţişti. Actorul a scris o postare pe Facebook în care le cere „Carmensitei“ şi poliţiştilor să „termine cu ipocrizia“ şi să nu facă din „m**e PSD o chestiune penală“, oferindu-le acestora şi câteva „argumente“.





Bărbatul care a rămas fără permis de conducere şi s-a ales cu dosar penal după ce şi-a înmatriculat maşina în Suedia cu un număr anti-PSD a scindat țara în două tabere.

Printre vedetele care au reacționat dur după evenimentele din ultimele zile s-a numărat și Florin Călinescu. Actorul a criticat modul în care autoritățile au decis să rezolve această situație.

„Carmensita, mi amor… am un deosebit respect pentru poliţie. Bine, nu pentru asta a ta, adică a lu Livulică. Respectul meu e pentru cei care trudesc cu adevărat în slujba cetăţeanului. Acum, „m**e”, în limba care a generat acest neologism, nu semnifică, din prima, s*x oral. De o parte sau de alta. Înseamnă „faţă”, „chip”, „gură”. Cam aşa ceva. Dar dacă ibovnicul pesedistelor, Livulică, crede că „m**e” înseamnă doar să se presteze s*x oral, nu e ok. Nu pot fi de acord să nu arăm pământul şi să nu îl însămânţăm în acest sens, să nu înmatriculăm maşini şi, în general, să tragem în penal orice m**e care poate aduce progres omului, omenirii şi omeniei. Pentru că m**a, ca s*x oral, aduce bunăstare. Veselie. Creştere economică. Demografică. Pace. Etc. etc. Deci, Carmensita şi dragi poliţişti, terminaţi cu ipocrizia. Nu faceţi din „m**e PSD” o chestiune penală. Ea face subiectul şi preşedinţiei şi opoziţiei şi a minorităţilor. Face parte din cultura omenirii şi a patrimoniului universal. Singurul liant între economii, religii, sisteme politice. E patrimoniu ONU, a scris Florin Călinescu pe Facebook.

