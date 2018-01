EXCLUSIV! Filmul ședinței în care PSD și-a devorat premierul

„Evenimentul zilei” vă prezintă, în exclusivitate, discuțiile care s-au purtat în Comitetul Executiv Național al PSD din 15 ianuarie 2018, când social-democrații și-au dărămat Guvernul pentru a doua oară într-un an de zile. Faptele au fost relatate reporterilor EVZ de martori direcți care au participat la întâlnire, membri în conducerea PSD





În dimineața zilei de luni, președintele PSD Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose au avut, în mare taină, confruntarea care a decis soarta Guvernului. Două personalități vulcanice s-au întâlnit între patru ochi odată cu primii fulgi de nea din București și la finalul discuției Tudose a depus armele: i-a spus lui Dragnea că este de acord să demisioneze din funcție. Așa s-a intrat pe 15 ianuarie 2018, la ora 16.00, în ședința Comitetului Executiv Național al PSD. Doar o mână de lideri știau la acea oră că meciul era jucat.

În sală au intrat aproximativ 80 de persoane.

Până să se anunțe divorțul, președintele PSD Vaslui a furat startul și i-a sugerat lui Tudose să-și dea demisia din funcția de premier. Dumitru Buzatu îi conduce pe socialdemocrații vasluieni de aproape două decenii, fiind printre ultimii membri din „garda veche” a partidului. Îi spune lui Tudose, cu zâmbetul pe buze, că ar fi elegant pentru toată lumea să nu se voteze retragerea sprijinului politic pentru propriul premier.

„Da. Îmi dau demisia”, i-a răspuns Tudose lui Buzatu. Sala a amuțit. După care Tudose a pus o condiție: demisionează dacă partidul votează că îi retrage sprijinul în funcția de premier. Dar ședința ia o turnură neașteptată. Ceea ce ar fi trebuit să dureze un ceas s-a întins pe aproape cinci ore.

SUSPICIUNI

Secretarul general adjunct al partidului, Codrin Ștefănescu, a început să povestească cum s-a spart în partid o camaraderie între 8-9 lideri care erau nedespărțiți la ședințe și petreceri. „Acum nu ne mai înțelegem”, a spus el.

A urmat Gabriela Firea, care a insistat atât de mult pe ideea să nu existe în partid o a treia gașcă, încât a ajuns să fie bănuită de o parte din colegii ei că tocmai asta urmărește. Cel mai votat om din PSD a spus în ședință că ea nu mai vrea să voteze nimic din ce nu înțelege, că vrea mai multe detalii și că nu știe ce a provocat cu adevărat ruptura dintre premier și partid.

NERVII CEDEAZĂ

Tudose a fost un munte de calm până când a început discuția despre relația lui cu ministrul de Interne, Carmen Dan. Aceasta a avut o explicație lungă, cu fapte, date, cifre, despre cum a gestionat ministerul său situația polițistului pedofil, cum i-a cerut demisia șefului Poliției Române, Bogdan Despescu, și cum avea acceptul unui chestor (Cătălin Ioniță, n.red.) de a prelua funcția vacantă. Dan a asigurat că nu l-a mințit nicio clipă pe Tudose.

Când a venit rândul premierului să povestească cum au stat lucrurile, din punctul lui de vedere, Carmen Dan a fost scoasă din ședință. Purtătorul de cuvânt al partidului, Adrian Marius Dobre, a chemat-o să rezolve o situație urgentă. Tudose s-a enervat. A spus că nu este normal ca Dan să se comporte în acest fel și să nu fie în sală când vorbește el.

Impresia acestui episod a fost devastatoare pentru Tudose. „A fost prea coleric. Dan a câștigat, a vorbit bine. Tudose a dus lupta spre sentimente și a făcut o greșeală de manual pentru că femeile câștigă întotdeauna lupta sentimentală”, ne-a împărtășit impresiile sale unul dintre liderii PSD care au participat la ședință.

Social-democrații nu au stabilit dacă ministrul Carmen Dan va fi și în viitorul cabinet. Dar Șerban Nicolae și Adrian Țuțuianu au spus în ședință că din punctul lor de vedere ea nu mai poate conduce Internele pentru că și-a pierdut din autoritate în urma acuzațiilor pe care i le-a adus premierul și că la MAI, mai mult decât la alte ministere, este nevoie să te poți impune.

„Eu am făcut ce trebuia să fac”, a spus Dan, după ședință, întrebată dacă se simte responsabilă pentru căderea Guvernului.

JUSTIȚIA

Asupra lui Tudose s-au abătut apoi, în rafală, acuzații.

Consilierul de imagine al premierului, fostul jurnalist Felix Rache, a fost acuzat în ședință că „decidea tot” prin Guvern și o parte din liderii județeni PSD au povestit felurite întâmplări care i-au convins de acest lucru.

Apoi, Tudose a fost acuzat că toate CV-urile persoanelor care se angajau în Guvern erau trimise, până la numirea acestora în funcție, spre verificare la serviciile secrete.

Vicepreședintele PSD Ecaterina Andronescu (foto) i-a reproșat premierului că nu a vrut ca Guvernul să-și asume pachetul de modificare a legilor justiției și că prin acest gest de delimitare a pus partidul într-o situație ingrată. „M-am simțit prost când ați lăsat toată greutatea pe umerii Parlamentului”, i-a spus ea lui Tudose în ședință.

Șefa femeilor PSD, Viorica Dăncilă, a spus că nu este normal ca doamnele din partid să fie umilite așa cum a fost umilită Carmen Dan atunci când premierul a acuzat-o de minciună la televizor, în prime-time.

O parte din miniștri s-au plâns că este inadmisibilă situația în care au ajuns să nu poată să colaboreze nici măcar cu secretarii de stat. „Putem să ne și batem, e treaba noastră, dar nu afară”, a ținut să amintească un lider PSD.

PERSONAJUL VENINOS

Un moment deosebit l-a reprezentat pronunțarea în ședință a numelui directorului Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu. Dragnea a spus despre general că a avut „intervenții negative” în Guvern și în partid și în ședința PSD s-a ajuns să vorbească, în acest context, de „diavol”. „Eu cred că Iohannis nici măcar nu știe de Pahonțu”, le-a zis Dragnea liderilor PSD. După ședință, întrebat de jurnaliști cine sau ce i-a schimbat comportamentul premierul Mihai Tudose, Dragnea a zis public: „Colegilor mei le-am spus despre un personaj veninos dintr-o instituţie românească ce a făcut foarte mult rău şi face în continuare foarte mult rău”. Dar în fața presei nu a pronunțat numele.

JOS DIN TRABANT

Votul a fost zdrobitor. Retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose a întrunit 60 de voturi „pentru”, 4 voturi „contra” și 4 abțineri. Liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan, liderul PSD Sector 3, Robert Negoiță, liderul PSD Buzău, Marcel Ciolacu și liderul PSD Constanța, Felix Stroe, au votat împotriva demisiei premierului. Președintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, președintele PSD Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, vicepreședintele PSD Gabriel Vlase și președintele tineretului PSD, Gabriel Petrea, s-au abținut.

Mihai Tudose iese din ședință și dă de veste întregii țări că PSD și-a devorat și al doilea premier într-un an de zile. „Plec cu fruntea sus”, a spus el. „Poate am şi eu vina mea”, a adăugat el, dar nu a știut să spună care e. „Îmi reproşez că nu am făcut mai mulţi kilometri de autostradă, nu am pus mai multe spitale”, zice el ironic. Cu o săptămână înainte, își vărsa nervii în partid: „Nu mai pot să conduc un Trabant și să ajung în Formula 1”. Își dorea un Guvern pe care să-l construiască după bunul plac.

Înainte să ajungă la mașină, Tudose a fost întrebat de jurnaliști, pe scările partidului, dacă a coborât din „Trabant”. „Da”, a răspuns acesta și a plecat la Guvern să-și scrie demisia.

Povestea complotului de la Palatul Victoria

Principalul motiv pentru care PSD i-a cerut demisia premierului a fost, ne-au relatat surse din partid, pericolul ca Mihai Tudose să preia controlul total asupra Guvernului, lucru care ar fi alunecat inevitabil spre ruperea partidului.

Începutul operațiunii datează din 12 octombrie 2017. Doi miniștri PSD erau acuzați de DNA de fapte de corupție.

Premierul Tudose a informat atunci partidul, în direct la Antena 3, că fie cei doi miniștri își dau demisia, fie își dă el demisia.

Partidul a cedat șantajului politic. PSD-ului i-a fost frică să nu piardă guvernarea. Miniștrii Sevil Shhaideh și Rovana Plumb au fost sacrificați.

Pe 10 ianuarie 2018, povestea se repetă. În scandalul polițistului pedofil, premierul a anunțat tot într-o emisiune televizată că ministrul de Interne, Carmen Dan, l-a mințit, și că în aceste condiții el nu mai poate să lucreze cu ea. Tudose a adăugat că dacă nu mai poate să facă la Palatul Victoria ce își propune, atunci pleacă acasă.

Acestă a doua amenințare cu demisia a fost picătura care a umplut paharul în partid.

Dacă la început scandalul a fost perceput ca o încleștare de forțe între Dragnea și Tudose, liderii județeni au început să se gândească la posibilitatea ca, puțin câte puțin, Tudose să elimine din Guvern toți miniștrii incomozi și să pună în schimb colaboratori fideli. Totul prin șantajul cu demisia.

Liderii județeni s-au speriat că riscă să piardă miniștri și secretari de stat.

În timp, PSD ar fi ajuns să nu mai aibă niciun fel de control asupra propriului Guvern.

Și meciul inițial a alunecat într- o confruntare PSD-Tudose.

În partid s-a discutat că lucrurile merg inevitabil într-o singură direcție: Tudose va rupe partidul dacă nu se acționează rapid. Deja îi avea de partea sa pe liderii PSD din Buzău, Vrancea, Constanța, Brăila, Giurgiu.

„S-a ajuns în situaţia în care 60 de colegi au spus că, în mod realist vorbind, nu mai putem avea garanţia că peste o lună de zile sau peste trei săptămâni sau peste două luni de zile nu vom ajunge tot în aceeaşi situaţie, pentru că am mai trecut peste aceeaşi situaţie în octombrie (2017, n.r.), tot în urma unei emisiuni televizate, care s-a referit la două colege deale noastre”, a mărturisit luni seară președintele PSD, Liviu Dragnea, după ședința în care Tudose și-a dat demisia.

Suspendarea președintelui

Dar dacă Adrian Țuțuianu are dreptate și demisia premierului ar fi o sinucidere politică pentru PSD pentru că președintele Klaus Iohannis are argumente să nu mai propună un alt premier de stânga? Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a venit în partid cu soluția pe masă: la consultările de la Palatul Cotroceni, PSD și ALDE îi vor înmâna lui Klaus Iohannis o listă cu numele tuturor parlamentarilor coaliției de guvernare, alături de semnătura lor în original că susțin un anume candidat de premier, acest lucru fiind dovada faptului că PSD și ALDE au majoritatea constituțională pentru învestirea unui nou cabinet, iar Iohannis nu are cum să forțeze, în acest fel, o altă majoritate.

„Oricum, trebuie să avem grijă să mergem cu o propunere care să nu trezească suspiciuni la Cotroceni”, au mai apreciat liderii PSD în ședință.

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu (foto), a anunțat, ulterior, la TVR 1, că PSD are și o „soluție de avarie”: ar putea recurge la suspendare a preşedintelui Klaus Iohannis, în cazul în care acesta va refuza să nominalizeze un nou primministru din actuala majoritate parlamentară.