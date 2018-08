A pierdut lupta cu cancerul... DURERE în lumea muzicii! DOLIU la nivel INTERNAȚIONAL.

Un cunoscut cântăreț la nivel internațional s-a stins din viață la vârsta de 32 de ani, în urma unei lupte nemiloase cu cancerul.





Rapperul C Struggs a pierdut bătălia cu cancerul, la o vârstă extrem de fragedă.

Artistul suferea de cancer în fază teriminală, iar medicii nu l-au mai putut salva.

Rapperul locuia în Dallas, Texas.

Medicii l-au anunțat, în momentul în care deja era prea târziu, că suferă de cancer într-un stadiu extrem de avansat și că nu mai are decât opt săptămâni de trăit.

C Struggs pe numele real Corey Struggs, a devenit cunoscut după ce a colaborat cu Rick Ross şi au lansat hitul "Do it".

Pagina 1 din 1