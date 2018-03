Dragnea NU UITĂ ŞI NU IARTĂ. La prima abatere, DUŞMANII VOR FI PULVERIZAŢI. Mesajul după victoria din Congres este UNUL PENTRU ISTORIE

Liviu Dragnea a declarat sâmbătă seara, după încheierea Congresului, că marea masă a partidului nu va mai accepta atacuri din partea unor membri.





Șeful PSD a făcut și câteva referiri în legătură cu noile proiecte ale partidului, susținând că se încearcă modificarea legislației, astfel încât orice român „să se simtă liber în țara lui”.

„Dorim să modificăm legislatia astfel încât românii să se simtă liberi în țara lor si astfel încât să avem cât mai puține abuzuri”, a precizat Dragnea după Congresul PSD.

De asemenea, Dragnea a anunțat și moificarea legilor privind modernizarea serviciilor secrete în România.

„Vreau ca dupa acest congres ca toata lumea sa inteleaga ca marea masa a partidului nu mai accepta actiuni care sa aduca atingere sau atacuri ale unor membri impotriva acestui partid. Avem lucruri importante de facut si nu mai putem continua sa raspundem la astfel de afirmatii”, a completat Dragnea

La rândul său, Viorica Dăncilă, noul președinte executiv al PSD, a precizat că „este o functie care ma bucura dar ma si responsabilizeaza. Aceasta functie va face legatura intre partid si Guvern.”

Dăncilă a propus-o în fruntea Organizației de Femei pe fostul ministru al Mediului, Rovana Plumb:

„Organizatia de femei este una dintre cele mai puternice din Europa de aceea am considerat, in calitate de presedinte interimar, că în fruntea sa trebuie sa fie cineva care sa fie acceptat de femei. O propun astfel in fruntea organizatiei pe Rovana Plumb”, a spus Dăncilă.

