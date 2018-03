Dictatorul Coreei de Nord cere întâlnirea cu Trump. Răspunsul: ÎN MAI

Kim ''este nerăbdător să-l întâlnească pe Trump cât mai curând posibil'', iar acesta a acceptat, răspunzând că se vor vedea ''în mai, pentru a ajunge la un acord pentru o denuclearizare permanentă'', a declarat Chung în grădina Casei Albe după ce a încredinţat scrisoarea pe care dictatorul Kim i-a trimis-o liderului SUA propunându-i o întâlnire faţă în faţă.

Faptul că va avea loc un anunţ important asupra Coreei de Nord, fusese anticipat cu o oră înainte chiar de către magnat care a improvizat un fel briefing în sala de conferinţe de presă anunţând că ''preşedintele va accepta invitaţia de a se întâlni cu Kim Jong-un într-un loc şi o dată care rămân de stabilit'', indicând că totodată sancţiunile dictate Coreei de Nord vor rămâne în picioare, la fel ca şi exerciţiile militare făcute împreună cu Seulul, notează Huffingtonpost.

''Astăzi am avut privilegiul să fac referire preşedintelui Trump despre recenta mea vizită în Coreea de Nord. Vreau să mulţumesc preşedintelui, vicepreşedintelui şi minunatei lor echipe pentru siguranţă naţională, dar şi dragului meu prieten generalul McMaster'', a declarat Chun.

''Am explicat preşedintelui că leadershipul şi politica sa de presiuni, împreună cu comunitatea internaţională, au condus la situaţia actuală. Am explicat că liderul Kim ''este gata să înceapă denuclearizarea, promiţând că se va abţine de la ulterioare lansări de rachete''. Seulul se pronunţă pentru o ''soluţie paşnică''. Via Twitter, Trump a postat imediat despre ''marile progrese'' şi a confirmat că întâlnirea ''a fost planificată''. În urma acestor evenimete, bursele asiatice sunt în creştere la taxele pe oţel şi aluminiu.

Acordul pentru summitul dintre liderul nord-coreean Kim Jong-un şi preşedintele american Donald Trump este ''o istorică piatră milenară'' în parcursul de pace din peninsula coreană: acesta este comentariul preşedintelui sud-coreean Moon Jae-in, exprimat prin intermediul purtătorului său de cuvânt. Dacă Trump şi Kim se văd după ''summitul intercoreean (între Moon şi Kim, la Panmunjom), atunci planul denuclearizării va fi în sfârşit pe calea cea bună''.