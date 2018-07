CRIZĂ politică în Marea Britanie. DEMISIE-BOMBĂ în GUVERNUL britanic

Davis Davis, ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat duminică, la numai două zile după ce prmierul Theresa May a obțiunt acordul guvernului pentru a propune menținerea unei relații comerciale stabile post-Brexit cu UE.





Această demisie a fost urmată de cea secretarului de stat pentru Brexit, Steve Baker, potrivit presei britanice, informează BBC și agenția de presă PA, citate de către AFP.

David Davis, recunoscut pentru euroscepticismul său, a fost numit în urmă cu doi ani pentru a conduce un minister înființat la numai o zi după votul bitanicilor pentru ieșirea din Uniune. Acesta a amenințat în repetate rânduri, în ultimele luni, că va parăsi funcția pe fondul discțiilor cu Theresa May. Deputatul conservator Peter Bone a apreciat că el a „făcut un lucru bun", subliniind că propunerile premierului Theresa May nu au din Brexit „decât numele" şi că „nu sunt acceptabile". Aceste propuneri, pe care Theresa May urmează să le prezinte luni deputaţilor britanici, înainte de a le trimite la Bruxelles, prevăd introducerea unei zone de liber schimb şi un nou model vamal cu Cei 27, pentru a putea menţine un comerţ "fără fricţiuni" cu continentul. În vârstă de 69, de ani, David Davis are o vastă activitate politică. Acessta a fost Secretar de stat la afaceri europene între 1994 şi 1997, el a fost în 2005 candidat la conducerea Partidului Conservator, dar a fost învins de David Cameron.

