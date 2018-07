Comisia European curăță rafturile marilor magazine din România de alimente contrafacute

România ar putea scăpa de alimentele de slabă calitate care se fabrică în țările vestice special pentru statele din est, dar al căror preț este la fel sau chiar mai mare decât în țările de origine a produselor.





Doi europarlamentari bulgari au câștigat războiul pentru eliminarea standardelor duble la alimente în interiorul Uniunii Europene, cu toate că, mulți ani, CE nu a acceptat existența standardelor duble. Emil Radev şi Andrey Novakov au obținut 1,3 milioane de euro, bani care vor fi folosiți pentru eliminarea standardelor duble la alimente în UE.

Ministerul Agriculturii a găsit doar 9 produse care nu corespund

Bulgaria, Ungaria și Polonia au somat Comisia Europeană să ia măsuri, după ce au constatat, pe baza probelor, că alimentele produse în țările bogate ale uniunii pentru țările considerate sărace nu respectă standardele și pun în pericol sănătatea consumatorilor. Deşi sunt vândute sub acelaşi nume, design sau amabalaj, au compoziţii total diferite din punct de vedere al reţetei sau al ingredientului de bază folosit. România a aderat timid acestei campanii.

Ministrul Petre Daea a declarat, în aprilie, la Sofia, că și România a făcut un studiu comparativ privind dublul standard al produselor alimentare comercializate în țara noastră, şi aceleaşi produse din Olanda, Germania şi Belgia. Acest studiu a scos în evidență că există diferenţe privind ingredientele şi declaraţiile nutriţionale în cazul a nouă produse dintr-un total de 29 de produse analizate. Ministerul a trimis rezultatele la Comisia Europeană.

Europarlamentarii bulgari spun că standarde duble există și la alte produse, nu doar alimentare, cum ar fi detergenţi, cosmetice, combustibili și că vor face demersuri și pentru eliminarea acestora.

Programul va sprijini toate organizaţiile pentru protecţia consumatorilor să își dezvolte logistica pentru a descoperi aceste alimente. Vor putea cumpăra echipamente, face teste și campanii de informare, precum și să extindă cooperarea cu organizaţii din diferite ţări.

Am solicitat autorităților de resort din România un punct de vedere legat de planul pe care îl au pentru a obține suma cuvenită țării noastre. Deoarece există un procedeu birocratic și pentru a răspunde unei întrebări, încă nu am primit punctul de vedere.

Dacă autoritățile nu se mișcă, pierdem banii

Europarlamentarul român, Maria Grapini (foto), care a fost om de afaceri, spune că dacă autoritățile nu se mișcă repede, România riscă să rămână, din nou, codașă. „Autoritățile române trebuie să acționeze prompt, în conformitate cu reglementările în vigoare pentru controlul produselor din import. Din păcate, România nu are infrastructura necesară (laboratoare, aparatură etc) pentru a controla toată gama de produse. Comisia europeană va institui proceduri unice de control în piața internă și dacă în acest an nu se fac investițiile necesare, riscăm să fim țara cu cele mai multe produse contrafacute, de slabă calitate, dar și periculoase pentru sănătate”, a declarat Grapini.

