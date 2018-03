CAZUL SKRIPAL. REACȚIA Rusiei după ce România a anunțat DECIZIA expulzării unui diplomat. „Este manifestarea nebuniei politice colective”

Ambasada Rusiei la București a reacționat la anunțul României că va expulza un diplomat rus, reacție a concuziilor Consiliului European din 23-24 martie cu privire la cazul fostului spion rus otrăvit la Londra. Statele Unite expulzează 60 de diplomaţi ruşi în urma otrăvirii cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal şi fiicei sale pe 4 martie la Salisbury, în Anglia. Până în prezent, 16 țări din UE care au anunțat că vor expulza diplomați ruși.





"Cred că este foarte probabil că decizia luată este manifestarea nebuniei politice colective, mai ales că nu există altă explicaţie plauzibilă", arată ambasada, potrivit agerpres.ro.

Decizia României de a expulza un diplomat al Federaţiei Ruse la Bucureşti - luată în contextul atacului chimic asupra fostului spion rus Serghei Skripal în Marea Britanie - este, probabil, "manifestarea nebuniei politice colective", arată un mesaj al misiunii diplomatice a Rusiei în ţara noastră. Comentariul respectiv este legat de "numeroasele întrebări ale presei româneşti adresate ambasadei", este punctat în mesaj. "Cred că este foarte probabil că decizia luată este manifestarea nebuniei politice colective, mai ales că nu există altă explicaţie plauzibilă", arată ambasada.

Ministerul Afacerilor Externe a notificat luni Ambasada Federaţiei Ruse Ministerul Afacerilor Externe a notificat luni Ambasada Federaţiei Ruse că un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata şi că este obligat să părăsească teritoriul României, potrivit unui comunicat al ministerului. Reacţia vine ca urmare a concluziilor Consiliului European din 23-24 martie, iar "MAE consideră că atacul de la Salisbury reprezintă o ameninţare la adresa securităţii colective şi a dreptului internaţional", arată sursa citată. Conform concluziilor, Consiliul European "este de acord cu evaluarea Guvernului Regatului Unit potrivit căreia este foarte probabil ca Federaţia Rusă să fie responsabilă de atac şi cu faptul că nu există altă explicaţie plauzibilă". "Precizăm că, în solidaritate cu Regatul Unit al Marii Britanii, conform dispoziţiilor Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, MAE a notificat Ambasada Federaţiei Ruse la Bucureşti că un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata şi că este obligat să părăsească teritoriul României", subliniază MAE. Rusia a denunţat luni o "provocare", după anunţul că 14 state membre ale Uniunii Europene, plus SUA, Canada şi Ucraina, au decis expulzarea unor diplomaţi ruşi pentru a fi solidare cu Marea Britanie în urma otrăvirii fostului spion rus Serghei Skripal şi a fiicei acestuia Iulia, urmând ca preşedintele Vladimir Putin să decidă măsurile de răspuns, care se vor baza pe principiul reciprocităţii, informează agenţiile AFP şi Reuters. Moscova a negat că ar avea vreo implicare în otrăvirea, la data de 4 martie, a fostului dublu spion rus Serghei Skripal şi a fiicei sale, în primul atac cunoscut cu un agent neurotoxic în Europa după cel de-al Doilea Război Mondial.

Statele Unite au anunțat că expulzează 60 de diplomați Marea Britanie a expulzat 23 de cetăţeni ruşi în urma acestui scandal, iar Moscova a reacţionat imediat expulzând un număr similar de britanici.

Statele Unite au anunțat că expulzează 60 de diplomați și că închid consulatul de la Seattle. Potrivit unor oficiali de rang înalt din cadrul administraţiei Trump, între ruşii expulzaţi se află 12 spioni despre care Washingtonul crede că acţionează sub acoperirea diplomatică a misiunii ruse la ONU, relatează news.ro, citând The Associated Press.

