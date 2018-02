Cătălin Măruță, DEZVĂLUIRI INCREDIBILE despre VIAȚA sa INTIMĂ cu Andra: „Am băgat-o în PATUL din studio. Acolo făceam TOATE NEBUNIILE”

Cătălin Măruță a cunoscut-o pe Andra în urmă cu mulți ani, atunci când era prezentator la TVR2, iar artista doar ce își începea cariera înfloritoare în muzică.





Povestea lor de dragoste a început la mare, dar nici unul dintre ei nu a dezvăluit prea multe amănunte. Totuși, Măruță nu a putut să se abțină fără să povestească o întâmplarea amuzantă din timpul unei întâlniri de la TVR.

„Da, țin minte că am avut inclusiv o emisiune în care am băgat-o în pat, aveam un pat în studio și oricum acolo făceam tot felul de nebunii în emisiune. La un moment dat, ea fiind cunoscută că una dintre cele mai bune cântărețe din România, am avut-o invitată și i-am zis: „Uite, am adus un pat în emisiunea de astăzi, vreau să văd dacă tu poți să cânți oriunde, în orice condiții, în orice pozitie… inclusiv în pat, și stând în picioare, și stând în cap, și sub pat… și pe burtă, și pe spate“…

Era cu atât mai amuzant, cu cât, în perioada aia, prietena mea de-atunci era în regia de emisie, la TVR! Și-a fost distractiv, nici nu ne gândeam noi atunci că va fi ceva între noi, mă refer la mine și la Andra. Pe urmă ne-am mai întâlnit și la radio, că a urmat UniPlus, apoi la Pro TV, și la emisiunile de la mare… de fapt, de-acolo a cam pornit totul, de la emisiunile estivale… „, spunea Cătălin Măruță pentru revista Tango.

