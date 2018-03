Brigitte Năstase, JIGNIRI fără precedent la adresa amantei lui Ilie. Bruneta a făcut-o PRAF într-un mesaj postat pe rețelele de socializare

Află în plin proces de divorț cu soțul său, Ilie Năstase, Brigitte Sfăt nu se sfiește să o atace pe actuala iubită a fostului tenismen. Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, bruneta i-a adresat acestia câteva jigniri fără precedent.





Brigitte Năstase a izbucnit, luni, la adresa amantei fostului celebru tenismen, care, în acte, este încă soțul ei. Sexy-bruneta a făcut public un mesaj acid în care a vizat-o pe tânăra care, potrivit mărturisirilor făcute de Brigitte, se iubește cu Ilie Năstase de trei luni. În rândurile scrise, vedeta a dezvăluit și care este profesia amantei.

În postarea făcută pe o rețea de socializare, Brigitte Sfăt o sfătuiește pe actuala parteneră a lui Ilie Năstase să își asume relația. Vedeta consideră că, din cauza faptului că e jurnalistă, tânăra evită acest moment… al adevărului. „Păpușă de 25 de ani, cu coșuri pe față, u mai posta povești din 2017 ca să îți acoperi azi relația de trei luni cu încă soțul meu… Asumă-ți-o, te rog. Sau te încurcă în cariera de reporter novice???”, a scris Brigitte pe o imagine pe care a pus-o pe Instagram.

Recent, bruneta a povestit, pe pagina personală de pe o reţea de socializare cum şi-a înşelat soţul, pe Ilie Năstase. Deşi identitatea bărbatului a rămas necunoscută, acum, în pragul separării de soţul său, Brigitte a făcut un anunţ şocant despre iubitul secret al acesteia.

„Am fost impreuna din luna martie 2017 pana in luna mai 2017. Adica 2 luni, atata tot. Acest barbat nu este din Bucuresti. Nu e chiar din Timisoara, dar in Timisoara ne-am cunoscut noi doi. Ilie il cunoaste. Ei doi se cunosc! Ma rog, n-a fost sa fie, am fost impreuna doar doua luni”, a spus bruneta. „Postarea de pe Facebook am facut-o impreuna cu Ilie. Adica am avut acordul lui. I-am dat tag in postare si Ilie a acceptat. El a stiut primul ce am scris si publicat pe pagina mea. Asa am simtit sa fac si asta am facut. Sunt un om matur, o femeie de 41 de ani care isi asuma tot ceea ce face. In viata mea am avut doar 3 barbati!”, a declarat Brigitte Nastase in legatura cu lucrurile nespuse despre iubitul ei secret.

