Autocar cu 22 de copii din Grecia, BLOCAT în ZĂPADĂ. 20 de maşini ÎNŢEPENITE pe DN4. Gravidă, ÎN PERICOL | UPDATE

Zeci de oameni şi maşini au rămas blocaţi în zăpadă, în mai multe judeţe ale ţării. Au avut loc şi mai multe accidente din cauza vremii nefavorabile.





UPDATE ora 11 45. Circa 20 de maşini sunt blocate în zăpadă pe DN4, între Bucureşti şi Frumuşani. O femeie gravidă se află într-unul din autoturismele care nu pot înainta din cauza unui microbuz care a derapat în şanţ. Au fot trimise la faţa locului două ambulanţe SMURD, o autospecială de stingere şi una pentru victime multiple. Pompierii ISU Bucureşti-Ilfov au solicitat sprijin Rescue 4x4.

UPDATE ora 11.15. O ambulanţă privată a fost deblocată din zapadă pe stradaTuberozei, din localitatea Pantelimon. Ambulanţa avea un pacient cu dializă.

UPDATE ora 11.00. Un autocar din Grecia, cu 22 persoane a rămas blocat pe platoul din fata Academiei Militare. S-a trimis o autospecială ISU şi un utilaj RATB. La Academie erau 22 de copii greci. În cele din urmă, au plecat cu alte autovehicule prin grija firmei de transport.

UPDATE. 10.30. Situaţie gravă în judeţul Olt. O autospecială pentru Transport Personal și Victime Multiple (ATPVM) și autofreza multifuncțională ISU acționează în sprijinul unui echipaj SAJ care nu mai poate înainta spre un copil, cu afecțiuni medicale, aflat în comuna Topana. Pentru optimizarea misiunii, s-a solicitat sprijin și din partea SVSU Spineni, unde se află echipajul SAJ, dar și din partea SVSU Topana de unde o să fie preluat micuțul, in vărsta de un an. Copilul va fi transportat la spitalul din Slatina.

Echipajele ISU din mai multe judeţe au intervenit, în ultimele ore, pentru deblocarea unor maşini, un microbuz şi a unui autocar blocate în zăpadă. De asemenea, oameni aflaţi în stare gravă au necesitat intervenţia autospecialelor după ce ambulanţele au rămas înţepenite între nămeţi.

Iată situaţia centralizată a intervenţiilor prezentată de Ministerul Afacerilor Interne, din ultimele 12 ore.

În județul Mureș, pe DJ 153, forțele MAI au intervenit în sprijinul a șase adulți și 31 de copii aflați într-un autocar, ce a derapat pe DJ 153, lângă localitatea Reghin. Copiii au fost transportați în siguranță în școala din localitate, până vor fi preluați de un alt autocar.

În cursul nopții, efectivele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți, împreună cu autoritățile locale au intervenit pentru deblocarea a șase persoane care au rămas blocate cu autorismele în pădure, pe raza loc. Valea Izvorului, din cauza zăpezii. Persoanele au fost deblocate și transportate în Drobeta Turnu Severin în siguranță.

