Cine este bătrânul bătut la protestele de la Piaţa Victoriei? Lovit de propaganda murdară după ce a fost lovit cu pumnul

Informațiile despre bătrânul prezent la protestul de vineri din Piața Victoriei - atunci când Primăria Capitalei și-a trimis angajații să instaleze Târgul de Crăciun - au stârnit o adevărată furtună și au deschis o nouă Cutie a Pandorei. La scurtă vreme după incidentul de vineri - bătrânul a fost lovit de un protestatar, cel din urmă motivând faptul că omul l-a jignit - au apărut o serie de informații, controversate, dar pe surse, cum că bătrânul agresat este fost șef de Securitate și că, la protest, și-ar fi pierdut stația prin care dădea informații.





Jurnalista Ana Maria Roman, realizatoarea emisiunii ”Esențial” de la Antena 3 a postat pe pagina sa de Facebook o serie de informații în legătură cu acest subiect, precizând faptul că, ”din nou, se manipulează”.

Aceasta explică cine este cu adevărat bătrânul apărut în imaginile de la protestele de vineri din Piața Victoriei, devoalând faptul că acesta își va spune întreaga poveste în această seară la antena3.

Reamintim că, mai mulți bucureșteni s-au adunat în Piața Victoriei încercând să blocheze amplasarea barierelor pentru Târgul de Crăciun. Mai exact, aceștia s-au strâns în locul tradițional al manifestelor din 2017 pentru a împiedica amplasarea târgului de Crăciun anunțat de Primăria București. Reamintim că Mihai Tudose nu este de acord cu organizarea unui târg de Crăciun în Piața Victoriei, idee a primarului general al Capitalei, Gabriela Firea.

Într-o intervenție telefonică avută la Antena 3, Gabriela Firea a subliniat gravitatea conflictului care a avut astăzi loc în Piața Victoriei.

„Legea a fost încălcată. Este un lucru care ne privește pe toți, nu trebuie să privim pasiv ce se întâmplă. Sper ca pe viitor să se tragă niște învătăminte. Așa cum s-a întâmplat astăzi cu un eveniment legal al Primăriei, mâine anarhia poate să ajungă la un alt nivel”, a precizat gabriela Firea, la Antena 3.

Redăm integral de pe pagina de Facebook, postarea jurnalistei Ana Maria Roman:

Niste indivizi raspandesc informatia in online ca batranul agresat ieri este fost sef de securitate (si ca si-ar fi pierdut statia de transmisie la protest, prin care dadea informatii). I-au dat si nume. Sustin ca este Pavel Badea, locotenent colonel la Departamentul de Securitate al lui Ceausescu. Informatia a fost sharuita deja pe zeci de conturi, pana diseara va ajunge la mii de oameni. Ceea ce este foarte grav fiindca, din nou, se manipuleaza. Barbatul se numeste Nicolae Tiurbe, sustine ca e medic imunolog, specializat pe medicina nucleara. Numele acestuia apare si in cercetari publicate pe site-ul Academiei Romane. Bine-nteles, toata cariera acestui om nu se compara cu activitatea asa zis civica a individului care l-a batut si care la 45 de ani e deja pensionat... As vrea sa adaug ceva. Jurnalistii care fac "analiza" pe incident omit (intentionat sau din necunoastere) urmatoarele lucruri: 1. Tiurbe discuta cu jandarmii cand a fost intrerupt de protestatarul care il filma si transmitea in direct imagini cu el pe online. Batranul s-a enervat si l-a injurat. Agresivitatea verbala este de condamnat insa: - Conform legii, cetatenii Romaniei au dreptul la imagine si viata privata. Adica nu ai dreptul sa faci publice imagini cu ei daca nu isi dau acordul (atata timp cat nu comit vreo infractiune) Chiar si daca sunt pe spatiul public. Asadar daca omul nu voia sa fie filmat, trebuia lasat in pace. Prin hotararea ICCJ - Facebookul reprezinta spatiu public. 2. Batranul incearca sa scape de protestatar, ii intoarce spatele si pleaca. El insa il urmareste cu camera pe drum, il jigneste inapoi, il striga, ii soune imperativ: "uita-te la mine cand vorbesc cu tine!!" Poftim? Este dreptul fiecaruia de a merge pe strada si de a refuza sa intre in dialog cu cineva. Nu e nimeni obligat sa raspunda la intrebari. Agasarea cuiva in acest fel se numeste hartuire (Art 208, cod penal) 3. Batranul se satura si da cu rucsacul. Da, a gresit. Trebuia sa grabeasca pasul si sa il lase in pace, un om sanatos la cap nu te urmareste pe strada cu camera. Insa cedeaza, da cu rucsacul si in schimb i se sparge arcada. In dosarele penale cu infractiuni de lovire, solutiile se dau in functie de TOATE aceste elemente plus... expertizele medico-legale. Inteleg ca protestatarul nu a suferit nicio rana in urma "altercatiei" Repet, batranul nu e pesedist, asa cum spun niste jurnalisti moralisti, din surse sigure, pe blog. Jurnalistul Gerhald Ernst a avut curiozitatea sa verifice informatiile si a realizat azi un interviu cu el care va fi difuzat diseara la Antena3. Later edit: unii spun ca e tehnician in medicina nucleara si nu medic. Noua asa ne-a spus batranul. Nu avem cum sa verificam acum la institutii. Am atasat si postarea care explica acest lucru. Oricum, ideea era ca nu il cheama Pavel Badea. Ce ocupatie a avut... Conteaza ma putin.

