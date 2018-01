Câţi BANI primesc TERORIŞTII de la Autoritatea PALESTINIANĂ ca INDEMNIZAŢII

Teroriştii palestinieni şi familiile lor primesc indemnizaţii de la Autoritatea Palestiniană, a subliniat premierul israelian Benjamin Netanyahu, la întâlnirea de miercuri seară cu jurnaliştii străini.





Netanyahu a mai avertizat că pacea nu se poate construi pe minciuni, iar palestinienii trebuie să recunoască adevărul istoric.Totodată, Netanyahu l-a acuzat pe preşedintele Mahmud Abbas că susţine acest sistem de remunerare. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că nu este decât o chestiune de timp înainte ca forţele de securitate israeliene să pună mâna pe teroristul sau teroriştii care l-au asasinat pe rabinul Raziel Shevach. El-a felicitat pe ambasadorul american David Friedman, care a declarat că guvernul lui Mahmud Abbas îi susţine pe ucigaşii care l-au asasinat pe tatăl a şase copii, transmite corespondentul RRA.. Teroriştii şi familile lor primesc anual 350 de milioane de dolari şi asta este inacceptabil, în timp ce Hamas îi elogiază pe teroriştii care sunt recompensaţi de Autoritatea Palestiniană. Rabinul asasinat a lăsat în urmă şase copii, patru fete şi doi băieţi, din care cel mai mic în vârstă de opt luni. Rabinul era voluntar într-un centru medical şi lucra pe salvare. Netanyahu s-a referit apoi la ameninţările americane, la tăierea fondurilor Agenţiei ONU pentru Refugiaţi Palestinieni. Asta nu va provoca prăbuşirea Autorităţii Palestiniene. Bugetele ar trebui puse la dispoziţia agenţiilor umanitare, care au nevoie reale pentru refugiaţi autentici, a spus Netanyahu. Refugiaţii de acum 70 de ani nu mai sunt în viaţă, iar UNRWA nu îşi mai are rostul. Mărimea indemnizaţiei lunare plătite teroriştilor palestinieni de către Autoritatea de la Ramallah este în funcţie de gravitatea crimei şi durata pedepsei, rezultă din statisticile palestinine. De-a lungul anilor, victime ale atacurilor teroriste palestiniene nu au fost doar cetăţeni israelieni, ci şi de altă naţionalitate, inclusiv români. Autoritatea Palestiniană de la Ramallah a plătit, în 2017, 347 milioane dolari teroriştilor şi familiilor lor, potrivit propriilor documente - se arată într-un raport prezentat Comisiei pentru relaţii externe şi apărare a Parlamentului de la Ierusalim. În medie, s-au plătit 580 de dolari lunar. Cei condamnaţi pentru delicte grave primesc de trei până la cinci ori mai mult. Autoritatea Palestiniană plăteşte indemnizaţii speciale celor condamnaţi la 20 de ani închisoare sau mai mult, pentru tot restul vieţii. Teroriştii care au şi cetăţenie israeliană primesc de la Autoritatea Palestiniană în plus 145 de dolari lunar. Indemnizaţiile lunare pot ajunge la 2.900 dolari, în condiţiile în care salariul mediu pe economie în Israel este de 2.700 dolari. În Israel, un proiect de lege inspirat din legislaţia americană care prevede oprirea ajutorului Statelor Unite către palestinieni are în vedere deducerea sumelor plătite teroriştilor de către Autoritatea Palestiniană din fondurile care ar urma să ajungă la guvernul de la Ramallah.