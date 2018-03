Preşedintele sârb Aleksandar Vucic: „Noi avem doar vina de a fi SÂRBI și de a fi în VIAŢĂ”

Tensiunile sunt la la cote ridicate între Kosovo şi Serbia după ce un oficial sârb a fost arestat pentru că ar fi intrat ilegal în această provincie. Este vorba de negociatorul-şef al Belgradului în discuţiile de pace cu Kosovo, Marko Djurici.





Vucic a făcut aceste comentarii după ce a participat la un exercițiu militar desfășurat la Pasulianske Livade Range de către Brigada Armatei 4, Brigada Airborne și Brigada Specială. Vucic a menționat că acum "nu știe când și cum să negocieze cu oficialii de la Pristina, unde știe că a ordonat arestarea directorului Oficiului pentru Kosovo și Metojiha". "Nu știu să vă spun dacă vom continua discuțiile cu Pristina, pentru că nu ştiu cum vom proceda", a spus președintele. Dar el a adăugat că negocierile vor avea loc - și că el a spus oficialilor internaționali "să-i lase un pic de timp", notează b92.net

Președintele Serbiei a declarat: „Dacă noi am fi bătut vreun albanez, nimeni nu ne-ar fi salvat. Am târât noi pe cineva ca pe un câine? Noi avem doar vina de a fi sârbi și de a fi în viață”

Vucic a mai spus că "toată lumea ar trebui să ştie clar că Pristina nu decide totul de una singură". Întrebat de reporteri cu privire la conversația sa cu președintele rus Vladimir Putin, Vucic a spus că a fost deranjat de presa care l-a criticat pentru asta. "Eu am vorbit cu toată lumea şi vorbesc cu toată lumea. Nu există nimeni în Europa care să nu vorbească cu Putin".

"Astăzi voi vorbi cu Erdogan, am vorbit si cu Federica Mogherini în aceeasi zi", a subliniat el. - Nu mai înțeleg nimic, continuă Vucic. "Slujba mea este să vorbesc cu toată lumea și să informez pe toată lumea despre situația din Kosovo și Metojiha și să caut răspunsuri".

El a adăugat că este "dificil să vorbești cu cineva care sponsorizează independența Kosovo", făcând referire la Statele Unite. "Când vorbești cu ei, vezi că albanezii au voie să facă orice", a spus Vucic.

„Dacă noi am fi bătut vreun albanez, nimeni în lume nu ne-ar fi salvat. Am târât noi pe cineva ca pe un câine? Noi avem doar vina de a fi sârbi și de a fi în viață”,

"Eu cred că acea ipocrizie a lor e dezgustătoare. Am curajul să-i spun asta față de toată lumea, iar slujba mea este să protejez Serbia", a adăugat preşedintele.

Potrivit lui Vucic, "liderii occidentali devin foarte iritați atunci când sunt arătați în ziare - cu excepția lui Mogherini care a avut curajul să vină imediat la Belgrad", a mai spus preşedintele.

Pagina 1 din 1