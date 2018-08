ADIO mașini cu volanul pe DREAPTA. Decizie de ULTIMA ORĂ

Autovehiculele cu volan pe dreapta, din afara Uniunii Europene, nu vor mai putea fi inmatriculate in Romania de la sfarsitul acestei luni, in urma modificarilor operate de autoritati la Ordonanta 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere.





In prezent, in Romania circula zeci de mii de masini cu volan pe dreapta, aproape 90% dintre ele fiind aduse din Regatul Unit al Marii Britanii.

Odata cu publicarea in Monitorul Oficial a ordinului ministrului Trasporturilor care s-a aflat in dezbatere in comisia de dialog social a Ministerului Transporturilor, Registrul Auto Roman nu va mai omologa masinile cu volan pe partea dreapta provenite din spatiul non UE, anunță bzi.ro.

Deocamdata, masinile cu volan pe dreapta aduse din Marea Britanie mai pot fi inmatriculate, cel putin pana la iesirea regatului din Uniunea Europeana.

