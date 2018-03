ȘOC în LUMEA FILMULUI. O cunoscută actriță a fost găsită SPÂNZURATĂ în propria casă

Actrița Moumita Saha a fost găsită spânzurată în propria locuință. Aceasta avea doar 23 de ani și, de mai mult timp, se lupta cu depresia. Era extrem de îndrăgită în țara natală pentru roluri din diverse seriale de televiziune.





Moumita era celebra in tara natala, pentru rolurile din diverse seriale de televiziune. Insa esecurile pe care le-a avut in lumina reflectoarelor au afectat-o enorm. In casa ei, politistii au gasit si un bilet de adio, potrivit cancan.ro.

Moumita Saha a fost găsită spânzurată de tavanul apartamentului în care locuia de ceva timp, conform The Indian Express.

„Proprietarul casei ne-a informat ca usa locuintei nu mai fusese deschisa de ieri, la pranz. Ne-am uitat pe site-ul ei de socializare, unde ultima ei postare pare sa fi fost scrisa in urma depresiei,” au explicat autoritatile.

