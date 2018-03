Eurobarometru: ”Pentru români, viitorul Europei sună bine” Unde am mai auzit asta? Din nou despre Lilith, Luna Neagră. Horoscop

Pe 7 martie s-au născut Maurice Ravel, Kobo Abe, Anna Magnani, Joseph-Nicephore Niepce, Thomas Garrigue Masaryk, Jacques Chaban-Delmas, Ivan Lendl, Traian Stănescu, Florin Halagian, Gina Pătraşcu, Frida Papadache, Jean Lupu, Dan Teodorescu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Efrem, episcopul Tomisului, Vasilev, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie, episcopii din Cherson.

Din nou, o zi de muncă, în „Kalendarul” poporului, dar cu o vorbă, poate o superstiţie: dacă este frig pe 7 martie, atunci vine zăpadă, „iarna mică”. (Antoaneta Olteanu)

Pe 7 martie este a şaptea babă, pe nume Sitiţa, Salomnia sau Frăsina. Cine alege baba asta şi se adevereşte, adică este timp frumos, este zdravăn, puternic şi sănătos tot anul.

”Evenimentul Zilei” din 7 martie 1899 – Oficiul Imperial de Patente din Berlin înregistrează la acestă dată cererea firmei farmaceutice Friedrich Bayer & Co. depusă cu o zi mai înainte, pe 6 martie, pentru un nou produs numit “aspirină”, numele comercial al acidului acetilsalicilic. Se spune că şeful Oficiului a chemat un funcţionar: „Herr Werner, te rog înregistrează prostia asta fără valoare a chimiștilor ăstora ridicoli!

După vizita de intimidare a înalților oficiali europeni am primit și Eurobarometrul nr. 88. Citez declarația Reprezentanței CE din București:

Pentru români, viitorul Europei sună bine “Românii continuă să creadă în Europa și în valorile pe care aceasta le promovează. Avem nevoie de încrederea și dinamismul lor, în construirea viitoarei Uniuni Europene, ale cărei baze se vor pune la summitul de la Sibiu, din 2019, în timpul Președinției române a Consiliului UE”, a declarat Angela Cristea, șefa Reprezentanței Comisiei Europene, în legătură cu noua publicație (Eurobarometrul).

Mai bine de jumătate dintre români tind să aibă încredere în Parlamentul European (56%, față de 45% media europeană) și în Comisia Europeană (50% față de o medie europeană de 42%). Încrederea în instituțiile naționale este însă mai redusă. De exemplu, 21% dintre români au încredere în guvern.

Pentru următorul an, 35% dintre români declară că situația economică națională va fi mai proastă, înaintea lor plasându-se grecii (48%), croații și britanicii (39%). Dar când vine vorba de situația economică a Uniunii Europene, unul din doi cetățeni români, similar cu media UE, declară că aceasta este mai degrabă bună și foarte bună.

Dacă vorbim despre viitor, 47% dintre români cred că Uniunea Europeană se îndreaptă în direcţia bună, ponderea fiind peste media europeană, cu 17 puncte procentuale. În ce privește România, direcția în care se îndreaptă țara este apreciată drept greșită de 64% dintre respondenții români, în timp ce la nivel european media este de 49%.

Studiile de tip Eurobarometru standard sunt publicate de două ori pe an, vara și iarna, începând cu anul 1974. Exercițiul de iarnă include și publicarea unui raport național pentru fiecare din statele membre, în trimestrul ce urmează publicării datelor generale, acesta analizând în mod specific percepțiile cetățenilor din fiecare țară.

Datele pentru Eurobarometrul standard nr. 88 au fost colectate în România, în perioada 5-12 noiembrie 2017, de compania TNS CSOP. Eșantionul reprezentativ a fost constituit din 1.062 de persoane cu vârsta de 15 ani și peste. Colectarea datelor s-a efectuat prin intermediul unor interviuri față-în-față.

Horoscop. Eurobarometrul ăsta m-a umplut de mândrie. Sunt unii mai proști ca mine! Nu credeam… Dar chestia cu ”viitorul sună bine” am mai auzit-o… Tot o reclamă, dacă îmi aduc bine aminte!

Pe de altă parte nevinovații funcționari europeni dezvăluie, fără să vrea, strategia electorală a lui Herr Johannis pentru prezidențialele din 2019. Nu intru în amănunte, cine se pricepe la marketing politic a înțeles despre ceea ce vorbesc.

Horoscop Vă spusesem ieri povestea Lunii Negre, nu credeam că o să determine atâtea emailuri, câteva sute, abia am reușit să răspund. Așa că sunt nevoit să continui, nu îmi place subiectul, dar poate reușesc să mai alung ceața din unele căpșoare cârlionțate. Precizând odată pentru totdeauna că NU întocmesc horoscoape personale. Sau ca să înțelegeți mai bine în lumea asta decadentă, unde, pentru unii dintre domniile voastre numai banul contează, un horoscop personal făcut de mine costă 20.000 €! Comprenez? – vorba Piratului din Caraibe, sper că nu mai mă deranjează nimeni cu cereri pe toate tonurile de la o comanda scurtă ca la un chelner, la motivații complicate și chiar literare. Dacă ați văzut filmul lui Tarantino, ”Kill Bill” atunci știți că nu oricine poate avea o katana făcută de Hattori Hanzo, tot așa nu oricine poate avea un horoscop făcut de Radu-Costin Ștefănescu. Amândouă produsele, katana și horoscopul, servesc de minune și sunt deosebit de elaborate și bine făcute.

"Să urmărim adevărul, iar nu umbrele şi simbolurile!" a spus Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu sunt bigot, dar am apreciat întotdeauna înţelepciunea. Ceea ce vă relatez, în continuare, nu este invenția mea, datele le-am luat din volumele: Peter Whitfield, ”Astrology, a History”, F. Boquet, ”Histoire de L’Astronomie et de L’Astrologie”, P.I.H. Naylor ”Astrology, A Fascinating History” cât și din notițele de curs de la Madrasse Omar Khayyam. Știți cum spuneau grecii în agora, când povesteau ceva: ”eu spun ce știu, dar nu am fost acolo!”

Horoscop Ei bine, Luna neagră, Lilith este un simbol. Sau, material, mai poate fi asteroidul 1181, numit Lilith, un bolovan ceresc din centura de asteroizi dintre Marte şi Jupiter, resturile, probabil, ale unei planete. Asteroidul are mai puţină influenţă asupra Pământului decât un chibrit aprins pe Uranus. Un nimic, un praf cosmic... pe de altă parte asteroidul a fost descoperit în anul 1927, în februarie, parcă, de un francez de origine rusă, Benjamin Jekhowsky, descoperitor de mai mulţi asteroizi. Pe acesta l-a numit, de fapt, "Lili", nu Lilith în memoria distinsei şi talentatei compozitoare franceze Lili Boulanger.

Luna Neagră, atât de dragă unor astrologe din străinătate, este chiar mai puţin decât un praf astral, este nimic, doar un simbol.

Mai ţineţi minte din şcoală, sau dacă nu, vă spun eu acum, că Luna se învârteşte în jurul Pământului pe o elipsă, planeta pe care locuim ocupând unul dintre cele două centre ale elipsei.

Horoscop Luna Neagră, Lilith, ocupă în mod simbolic cel de al doilea centru fiind o proiecţie pe perigeul orbitei Lunii. De fapt nu este chiar aşa, cele două corpuri gravitează în jurul unui punct comun, dar... de ce să complicăm lucrurile şi aşa false şi imaginare! Deci, Luna Neagră nu există, este o denumire doar, un simbol... a ce? A răutăţii şi depravării feminine!

Vedeţi, domniile voastre, întotdeaună oamenii răi au căutat să-i mânjească pe ceilalţi, să-i reducă pe toţi la factorul comun al prostiei şi răutăţii proprii. "Şi ce dacă am omorât un om cu maşina, alţii au făcut crime mai mari!" - genul ăsta de nenorociţi.

Horoscop V-am arătat ieri cine a promovat pe Lilith în astrologie, două "fete rele", rele de muscă, escroace prin vocaţie, una de mai multe ori în puşcărie, alta cu "pretenţii intelectuale", genul de femei care fac un bordel din tot ceea ce ating.

Horoscop Dar de ce Lilith? Păi v-am spus de "madama" cu ochii cât cepele de la un Basedow agresiv cât şi de la morfina şi opiul consumate, nu? De fapt în jurul ei, de fapt în spatele ei, erau un grup de bărbaţi cu pretenţii "filozofice astrale" care se foloseau şi de farmecele îndoielnice ale "doamnei" întotdeauna disponibilă, doar era nimfomană.

Dar cum "madam" Blawatsky reuşise să atragă atenţia opiniei publice prin minciunile ei, înghiţite cu undiţă cu tot de naivii americani, dintre care cea mai gogonată a fost un aşa zis voiaj iniţiatic în Tibet, ei bine, acei bărbaţi se foloseau de binevoitoarea "doamnă" pentru a-şi lansa teoriile filozofice, ermetice, oculte etc. Una dintre aceste teorii se referea la... Lilith!

Horoscop Lilith, la origini, este o zeiţă akkadiană, un pic cam înspământătoare. Un demon, un "spirit al aerului" în traducere exactă, goală-puşcă, cu gheare la picioare, cu colţi şi... uneori, cu aripi. Un Bau-Bau!

Mahalaua evreiască, ce vreţi, au şi ei mahalagii lor, a scos prin secolele X sau XI, în fine, nu contează data, o telenovelă de prost gust despre obiceiurile sexuale ale lui Adam. Cică Adam ar fi avut-o ca primă soţie pe Lilith, făcută în acelaşi laborator divin ca şi Adam, deci egali în toate. Ei bine, totul a mers bine... o eternitate... până ce s-a făcut întuneric în Paradis şi cei doi s-au apucat să facă sex. Lilith nu a acceptat "poziţia misionarului" pentru că femeia are o poziţie inferioară și nu era politic corect. Adam i-a zis că să se hotărească mai repede, orice poziţie... Lilith a luat de pe noptieră "Kama Sutra" a citit cât a citit, apoi a zis că o doare capul... Normal, cultura cauzează! Adam a făcut scandal, Lilith a zis că pleacă la mama, dar pentru că a realizat că nu are mamă s-a transformat în demon, cu aripi, gheare și tot arsenalul din dotare... sau cam aşa ceva! Asta în registrul comic, așa am văzut eu toată chestiunea. Iar Dumnezeu, cam enervat de toată mahalaua asta, a luat o coastă din Adam şi a făcut-o pe convenabila Eva.

Horoscop Aici trebuie să vă spun ceva... bunul stareţ Dionisie, Domne-Dumnzeule ce-i regret pildele şi înţelepciune, dar poate este mai bine unde este acum, în Paradis, ei bine călugărul de la Sf. Munte Athos avea teoria lui. El credea că este vorba de o eroare de traducere, din arameică în greaca veche, de aici în latină şi din nou în greaca modernă, apoi în toate limbile neamurilor! Se pare că şi cuvântul "coastă" descria "latura", "profilul" vederea dintr-o coastă. Adică bunul Dumnezeu a luat "profilul", modelul lui Adam şi a făcut-o pe Eva... Oarecum, pare logic!

Demonul Lilith, Luna Neagră, este tare drag unei categorii de astroloage... oare de ce? Bună întrebare!

Am mult de lucru, dar tot o să văd un film. Ce să văd, ce să văd? Oscaruri, 2018? Iată ce spune POTUS pe Twitter: ”Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore - except your President (just kidding, of course)!” Cam are dreptate, cum are dreptate în multe lucruri! Așa că o să văd un film vechi și bun, l-am ratat, Oscarul din 1958, ”Gigi”, se spune că este ”nec plus ultra”. Mă și bucur deja de plăcerea artistică a unor lucruri bine făcute, de oameni normali pentru optimismul și îmbunătățirea, și numai pentru 90 de minute, a calității vieții a altor oameni muncitori, normali. Visul de pe ecran a devenit astăzi un coșmar, dar știu cauza și dacă aveți răbdare o să v-o spun și domniilor voastre, mâine poate, pentru că mâine este o altă zi!

horoscop

BERBEC Mai multe situaţii paradoxale dar ipotetice. Astăzi, la locul de muncă, nu trebuie să faci nimic extravagant, sunt aspectate favorabil numai activitaţile de rutină. Adevarul nu-ţi serveşte decat sa-ţi faci noi „potenţiali ostili”, aşa incât măcar astăzi admira toaletele colegelor şi înţelepciunea şefului. În a doua parte a zilei vrei să faci o mulţime de lucruri cu energia proprie zodiei. Nu o să reuşeşti, dar viaţa este formată din încercări. Ceva-ceva tot o să realizezi. În situţia în care vrei să iei atitudine în familie, în cuplu, să pui lucrurile la punct, consultă-te cu cei născuţi sub semnele Taurului si ale Capricornului, vei gasi multa bunavoinţă, sfaturi competente şi idei bune. Sigur, fii atent dacă în aceste semne nu este şi soacra ta. Dacă eşti în situaţia de a avea o soacră. Dacă eşti alergic ţine medicamentele la indemână, antihistaminicele, adică. Dacă… este vorba despre situaţii ipotetice, poate chiar paradoxale!