Înregistrări video de pe Twitter oferă detalii despre construirea zidului frontalier al lui Donald Trump, care are deja 600 de kilometri și avansează cu 3200 de metri pe zi în ciuda rezistenței furioase a avocaților pro-migrație, ecologiștilor și companiilor.

Mark Morgan, șeful Agenției americane a Vămilor și Protecției Frontierelor, a postat un video pe Twitter pe 19 octombrie.

371 miles of new border wall system. Every new mile leads to a:

✔️ Decrease in drug & human smuggling

✔️ More secure border

✔️ Safer country pic.twitter.com/aI6oWGkRsw — CBP Mark Morgan (@CBPMarkMorgan) October 19, 2020

Clipul marchează realizare altor 50 de kilometri de la precedenta postare a lui Morgan, din urmă cu 16 zile, pe 3 octombrie.

Rata de construcție este de puțin peste 3000 de metri pe zi.

341 miles of border wall system built and 240 miles currently under construction. President @realDonaldTrump is providing @CBP with the tools needed to disrupt drug smuggling and illegal migration along the Southern border. pic.twitter.com/Vq56K3Dtzo — CBP Mark Morgan (@CBPMarkMorgan) October 3, 2020

După un început lent, ritmul a fost accelerat în anul 2020, pe măsură ce fondurile au început să vină.

Înregistrările video cu zidul în prim plan arată dimensiunea acestuia.

Walls work! Smugglers used to drive across the border in this area at will. NOT Anymore. pic.twitter.com/hdryr5RI8H — Rodney Scott (@RSScott_BP252) October 16, 2020

Opozanții s-au grăbit și ei să acuze dimensiunile proiectului.

Traversarea deșertului este periculoasă și mulți migranți au murit în astfel de tentative.

This violence against the land is happening every. single. day. @DHSgov is obliterating entire ecosystems for the #BorderWall in a mad dash to inflate the “mile count” for their overlords before November 3.pic.twitter.com/20tN6bBHuB — Laiken Jordahl (@LaikenJordahl) October 15, 2020

Unul dintre critici a folosit Twitter pentru a prezenta detalii ale terenului și să acuze faptul că li s-a luat pământul indienilor.

„Imbecilii de fasciști vor să ucidă această libertate sălbatică cu zidul produs de gândirea lor măruntă și înalt de 10 metri… Acest pământ a fost furat de la (indienii) O’odham și care acum este închis de un călău alb suprematist din Est.”

The Pajarita Wilderness in Arizona about 5 miles north of the U.S.-Mexico border looking south. This vast, wild country is on the chopping block for border wall construction eventually. Fuckwit fascists want to kill this wild freedom with their small minded, 30-ft tall wall. pic.twitter.com/Aa8PiwLkqr — Russ McSpadden (@PeccaryNotPig) October 8, 2020

Însă zidul avansează, recunoaște ziaristul Jacob Soboroff de la televiziunea MSNBC.

Incredible coverage of what's really going on in Arizona's borderlands by @jacobsoboroff and @MSNBC. https://t.co/znodxskGur — Russ McSpadden (@PeccaryNotPig) October 1, 2020

În acest timp, programul lui Joe Biden promite să sporească dramatic imigrația, deopotrivă legală și ilegală.

Acesta prevede ca firmelor să li se permită să „importe” mai mulți muncitori din străinătate, primarilor de asemenea să aducă din exterior muncitori temporari.

De asemenea, Biden a promis că dacă va ajunge președinte va pune capăt folosirii poliției pentru depistarea imigranților ilegali, doar dacă nu comit o altă infracțiune și să accelereze afluxul de refugiați săraci într-un ritm de cel puțin 125.000 de persoane pe an.

Prin contrast, programul lui Trump promite restricții în privința imigrației și acordării de vize de muncă.