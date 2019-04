Zi de foc pentru Tăriceanu: Curtea Supremă i-ar putea da sentința definitivă

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) s-ar putea pronunța astăzi în dosarul președintelului Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, care, în primă instanță, a a fost achitat pentru acuzația de mărturie mincinoasă.





În fața magistraților, în ultimul cuvânt, preşedintele Senatului a declarat că procesul său este o înscenare:

"Consider că acest proces în care am fost antrenat este o înscenare ca urmare a recomandărilor făcute în MCV, ca rezultatele luptei împotriva corupţiei să se soldeze cu “big fish”. Datorită poziţiilor pe care le-am avut sau le deţin fac parte din această categorie. Au încercat să mă târască într-un proces de corupţie, nu au avut alte elemente, au încercat cu evaziunea fiscală, ar fi fost simplu pentru procurori să vadă că acea presupusă tranzacţie nu a fost în realitate făcută. Au încercat să sugereze că eram la curent cu acea tranzacţie. În 2008 aveam o agendă suficientă ca să am grijă şi de cabinetul soţiei", a declarat atunci Călin Popescu Tăriceanu, în faţa judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ).

La scurt timp după ce judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au pronunțat sentința de achitare în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru mărturie mincinoasă, Călin Popescu Tăriceanu a precizat: „Trebuie să acceptăm cu toţii că nu putem deroga de la normele de drept. Combaterea corupţiei nu poate să fie un paravan pentru luptele politice, trebuie să revenim la o stare de normalitate”.

