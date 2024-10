Monden Wiz Khalifa își vinde casa, după episodul din România. Cât cere rapperul pe conac







Wiz Khalifa și-a listat casa din Pittsburgh pentru 1,3 milioane de dolari. Proprietatea fost cumpărată inițial cu suma de 900.000 de dolari în 2012. Casa are 4.400 de metri pătrați se află pe 2,8 acri și include cinci dormitoare, trei băi cu elemente de lux.

Casa din Pittsburgh scoasă la mezat

Khalifa a fost activ pe piața imobiliară, listând și conacul său din Encino, California, pentru 4,5 milioane de dolari în 2022, la doar doi ani după ce l-a cumpărat. Acum este gata să se despartă și de casa din Pittsburgh. Proprietatea este situată în Canonsburg, Pennsylvania și a fost achiziționată inițial de artist în 2012 pentru 900.000 USD. Vânzarea este gestionată de Dustin Hook, același agent imobiliar RE/MAX care a facilitat tranzacția inițială în urmă cu doisprezece ani.

Această vânzare vine la doar câteva zile după ce cântărețul See You Again a fost trimis în judecată în România pentru posesie de droguri în timpul unui spectacol. Casa de 4.400 de metri pătrați, amplasată pe 2,8 acri de teren, are cinci dormitoare, trei băi și jumătate și o varietate de facilități de lux care reflectă stilul și gustul personal unic al lui Khalifa.

Reședința are un simbol aparte

Casa Canonsburg a fost construită în 2008 și oferă un pachet rafinat de caracteristici premium care îi sporesc atractivitatea. Proprietatea este proiectată cu ferestre din podea până în tavan care inundă spațiul cu lumină naturală. Bucătăria este echipată cu aparate de ultimă generație din oțel inoxidabil și blaturi din beton și granit, care oferă un aspect elegant și modern.

În ceea ce privește stilul, podelele din lemn de esență tare din Koa brazilian. Acestea adaugă o notă de căldură și eleganță designului spațios. Una dintre trăsăturile originale ale proprietății este simbolul unei frunze de marijuana afișat deasupra unui șemineu în curtea din spate. Un omagiu adus iubirii binecunoscute a lui Khalifa pentru canabis, marcând subtil timpul petrecut în reședință.