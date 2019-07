Stone a făcut sugestia în timpul unei discuţii pe care a avut-o cu liderul rus. Putin a spus că, în tradiţia creştin ortodoxă, o persoană nu poate refuza acest rol.

Ca răspuns la cererea lui Stone, Putin a întrebat dacă fiica cineastului, care are 22 de ani, este religioasă. El a spus că a primit confirmarea că ea a fost crescută în tradiţia creştină.

Putin nu a făcut mai multe comentarii, iar aparent a acceptat propunerea. Kremlinul rareori comentează viaţa privată a lui Vladimir Putin, aşadar, o confirmare oficială este puţin probabil să fie făcută.

În aceeaşi discuţie, Putin a spus că are mai mulţi fini, însă a numit-o doar pe Darya, fiica politicianului ucrainean Viktor Medvedchuk, pe care a botezat-o în 2004.

Oliver Stone are o relaţie mai veche cu Vladimir Putin, cei doi laudându-se reciproc în trecut. În urmă cu doi ani, Stone a lansat documentarul „The Putin Interviews”, iar liderul de la Kremlin a spus despre cineast că este „o persoană neobişnuită şi foarte profundă şi un interlocutor foarte echilibrat şi confortabil”. Înainte de asta, Stone a criticat presa occidentală pentru felul în care a abordat subiectul anexării Peninsulei Crimeea la Rusia în 2014.

Cineastul american a fost premiat cu Oscar pentru „Midnight Express” (1978), „Platoon„ (1986) şi „Born on the Fourth of July” (1989), consemnează news.ro.

