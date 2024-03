Vladimir Putin, absent de la comemorarea victimelor masacrului de la Moscova. Explicațiile Kremlinului

La o săptămână de la atentatul de la Moscova, președintele Rusiei, Vladimir Putin, evită în continuare aparițiile publice la ceremoniile de comerare ale atacului de la mall-ul Crocus, din nord-vestul Moscovei.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat opiniei publice că, absența liderului de la Kremlin nu trebuie înțealeasă ca o lipsa de empatie a președintelui rus. „Credeţi-mă, chiar dacă nu vedeţi lacrimi pe faţa sa, nu înseamnă că nu suferă”, a declarat Dmitri Peskov.

Ofițerul de presă al Administrației Prezidențiale a adăugat că Vladimir Putin consideră că a intrat în vizorul teroriștilor. „Şeful statului se simte personal şi deplin vizat de acest gen de tragedii.

Credeţi-mă, chiar dacă nu vedeţi lcarimi pe faţa sa, asta nu înseamnă că nu suferă. Este puţin probabil ca cineva să ştie şi să înţeleagă prin ce trece el, inclusiv dumneavostră şi cu mine”, declară Dmitri Peskov difuzat sâmbătă.

☝️ “If you don’t see his tears on the face, it doesn’t mean he doesn’t feel a pain” - Peskov about President Putin reaction to the terrorist attack at Crocus City Hall pic.twitter.com/rZGrf5EUdc

— 🇷🇺Russia is not Enemy (@RussiaIsntEnemy) March 30, 2024