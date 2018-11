VIRGIL IANŢU ŞI „CÂŞTIGĂ ROMÂNIA!”, ÎNTÂLNIRE CU STUDENŢII UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

Marţi, 20 noiembrie, de la ora 18.00, cunscutul om de televiziune îi invită pe studenţi la o discuţie antrenantă.





Virgil Ianţu şi “Câştigă România!” continuă seria întâlnirilor cu tinerii pasionaţi de concursurile de cultură generală din marile centre universitare. Într-un moment de sărbătoare, când se aniversează Centenarul Marii Uniri, dar şi 200 de ani de când Gheorghe Lazăr a pus bazele primei Şcoli tehnice superioare cu predare în limba română, gazda “Câştigă România!” îi va cunoaşte pe studenţii Universităţii Politehnica din Bucureşti, pasionaţi de istoria, cultura şi frumuseţile României . Astfel, marţi, 20 noiembrie, de la ora 18.00, cunoscutul om de televiziune îi va avea invitaţi pe studenţii Universităţii Politehnica din Bucureşti la o discuţie antrenantă despre carieră în mass-media, cât şi despre culisele singurului concurs de cultură generală pe teme legate exclusiv de țara noastră. Nu vor lipsi nici premiile, care pot fi câştigate pe loc. “Întâlnirile cu studenţii mă bucură enorm şi mă încarcă cu energie şi dorinta de a merge mai departe. Fie că sunt copii, adolescenţi sau tineri ştiu că sunt un bulgăre de pasiune, ambiţie şi speranţă, dar adesea blocaţi de desnădejede. Este prima întâlnire cu Politehnica Bucuresti şi mă aştept la un dialog despre acţiuni civice, perspective şi succes. Mă aştept totodată şi la o multitudine de întrebări, la care am un singur raspuns. Câştigi tu! Câştigă, România!” a declarat Virgil Ianţu, gazda emisiunii Câştigă România! La rândul său, Cornel Chira ,directorul de comunicare al Universităţii Politehnica din Bucureşti a ţinut să precizeze că “încadrăm această frumoasă manifestare în ciclul de evenimente dedicate aniversării a 200 de ani de la înfiinţarea Universităţii noastre şi credem totodată, că în cele două secole de activitate, “Câştigă România” a fost principalul nostru deziderat, reuşind să extindem arii de dezvoltare socio-economică pe plan naţional, dar şi internaţional, prin aportul pe care l-au adus miile de ingineri instruiţi la Universitatea Politehnica din Bucureşti. Sunt convins că, în pofida profilului tehnic al UPB, studenţii noştri îşi vor descoperi şi de această dată latura culturală, demonstrând că sunt şi fini observatori ai istoriei, geografiei sau literaturii române”. Evenimentul se va desfășura în Biblioteca UPB, în intervalul orar 18.00 – 19.00. Cei prezenţi vor avea totodată ocazia să se înscrie la preselecţiile „Câştigă România!”, pentru a trăi pe viu emoţiile show-ului televizat în sezonul următor al concursului TVR 2. DESPRE “CÂŞTIGĂ ROMÂNIA!” “Câştigă România!”, emisiunea-concurs de cultură generală difuzată de TVR 2, a ajuns la cel de-al patrulea sezon şi se bucură de o notorietate din ce în ce mai mare. Producție 100% românească, dezvoltată de Televiziunea Română împreună cu compania Zucchero Media, gazda „Câştigă România!” este Virgil Ianţu. În fiecare ediție, în platoul emisiunii se află trei concurenți. Calculatorul alege de pe harta României un județ de graniță ca punct de plecare, iar misiunea celor aflați în concurs este să ajungă într-un județ, tot de graniță. Pentru a merge mai departe, participanții trebuie să răspundă corect la întrebări de cultură generală ce au legătură cu județele „prin care trec”. Concurentul care reușeşte să câștige zece ediții consecutive, maximum de ediții la care poate participa prin regulament, intră și în posesia Marelui Premiu ”Câștigă România”, un autoturism. „Câștigă România!” a devenit una dintre cele mai cunoscute emisiuni de gen din Romania, iar emisiunea a fost remarcată şi la nivel internațional. Anul trecut, emisiunea-concurs de pe TVR 2 s-a lansat pe piața internațională sub numele de „Win your country”, iar în premieră, producţia TVR a fost selecționată la Eurovision Creative Forum, organizat de EBU (European Broadcasting Union). Anul acesta concursul de cultură generală de la TVR 2 a fost selectat în finala "International Format Awards 2018", la secțiunea Cel mai bun format de game show de studio, într-o competiție internațională în care se premiază cele mai valoroase formate de emisiuni. DESPRE UPB Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti este cea mai veche si prestigioasa scoala de ingineri din Romania. Traditia institutiei noastre, acumulata in cei 200 de ani prin eforturile unora dintre cei mai mari dascali ai neamului, dar si ale generatiilor de studenti, nu reprezinta insa singurul argument convingator. Astazi, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti cunoaste un continuu proces de modernizare, aflandu-se intr-un permanent dialog cu mari universitati din lume. Misiunea Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti a fost gandita ca o imbinare de educatie, cercetare si inovatie, fapt ce reprezinta cheia catre o societate si o economie a cunoasterii. Crearea cunoasterii in primul rand prin cercetare stiintifica, raspandirea ei prin educatie si instruire profesionala, diseminarea ei prin tehnologia informatiei si utilizarea inovatiei tehnologice, sunt elemente care definesc distinctivitatea universitatii.

