El este Violonistul de la Aviatorilor! De pe scena Ateneului, pe scările de la metrou

În zona Aviatorilor din Bucureşti timpul curge diferit. Este un lux, iar ritmul lui poate fi sesizat după cadenţa paşilor care reverberează cazon, precum zgomotul sacadat al unor contingete de soldaţi care au primit o misiune clară. Claxoane, îmbulzeală, nervi şi grabă. Staţia de metrou înghite flămândă în subteranele sale mii de oameni sau îi expulzează la suprafaţa cu mânie. În tot acest haos, parcă de nicăieri, răsună acordurile unei viori...





Este ora 9 dimineaţa şi sunt mai puţin de 5 grade. Acorduri din Mozart, Bach sau Beethoven răsună printre grupurile de oameni care par să treacă nepăsători. E violonistul de la metrou, Ştefan Taiti, care, la vârsta de 61 de ani, dă gratis câte o reprezentaţie la trei zile. Cine vrea să plătească, n-are decât. Artistul are pregătită o cutiuţă care abia aşteaptă să fie umplută cu bani. Îl pândesc de multă vreme şi îl abordez pentru a-i transcrie povestea.

Tatăl, la Filarmonica din Galaţi

„De unde sunteţi”. „Sunt din Maramureş, sunt născut acolo. Am moştenit această pasiune de la tatăl meu. Era croitor, dar a vrut să-şi schimbe meseria, să fie violonist. Eu eram mic pe vremea aceea. Dar tata făcuse cursuri de vioară, a fost un autodidact”.

Artistul spune că atunci i-a intrat, fără să vrea, muzica în sânge. „Tata a reuşit! A cântat la Filarmonica din Galaţi timp de un an, apoi la Bacău. A fost şi profesor de vioară. El a fost primul nostru profesor. Mai am un frate, tot violonist”.

Familia lui Ştefan a locuit în Bacău. „Din anumite motive nu am reuşit să urmăm şcoala de muzică. Dar nu din cauza problemelor financiare. Tata muncea pentru toţi”.

15 mărci în 15 minute

Viaţa sa a luat o altă turnură când a ajuns în RFG, pe timpul lui Ceauşescu, unde a fost fasciant de arta de stradă. „Acolo era nebunie pe stradă, efectiv te simţeai ca într-o sală mare de spectacole. Era teatru, era pictură pe trotuar, era muzică de toate felurile. Era o plăcere să mergi pe stradă, efectiv te simţeai bine pe stradă. În centru existau zone pietonale amenajate exclusiv pentru aşa ceva...”. Aşa că s-a hotărât să cânte şi el. I-a fost greu la început, din cauza timidităţii. „Prietenul cu care am mers stătea, de ruşine, într-un colţ şi râdea de mine. Am cântat numai 15 minute, dar vreau să zic că oamenii au fost foarte receptivi. Am primit chiar şi bani. Mie atunci mi s-a părut că sunt un chilipir cele 15 mărci pe care leam făcut în 15 minute, dar când am stat să mă gândesc mai bine, mi-am dat seama că erau chiar mulţi. M-am îndrăgostit de chestia asta şi de feed-back-ul primit. Mai târziu, după Revoluţie, am mers din nou în Germania şi am cântat peste tot”.

A făcut Conservatorul şi are Master

Ştefan şi-a continuat visul. A terminat liceul, s-a căsătorit şi, apoi, a făcut Conservatorul. „L-am făcut la Pedagogie, aici, în Bucureşti. Colegii mei erau cu 18 ani mai tineri decât mine, dar nu mi-a păsat. Am terminat în 1999 la Dirijat Coral”. Apoi a făcut şi un master, de dirijat orchestră. „Am o experienţă de 20 de ani de cântat pe stradă”, povesteşte el. „Am fost în Italia vreo 10 ani, am fost în Franţa, pe stradă. Acolo este recunoscută arta de acest gen, nu are acelaşi statut ingrat ca la noi. În România este recunoscută numai în Ardeal”.

Ştefan spune că în Sighişoara a primit autorizaţie ca artist de stradă. „Am plătit o sumă modică pentru locul pe care îl ocupam. Cam un leu pe zi”.

În Bucureşti, însă, astfel de idei nu sunt luate în serios. „Artistul de stradă nu este statutat. Primăria Capitalei ar trebui să decidă. Suntem cât de cât toleraţi în Centrul Vechi. Dar acolo au cam acaparat ţiganii zonele bune, ca peste tot. În toată Europa ţiganii au stricat imaginea noastră, chiar dacă au exportat muzica lor tradiţională. Nu trebuie decât să ai un pic de respect faţă de vecini, de oameni, să nu le invadezi spaţiul... Trebuie să existe o anumită ţinută. Chiar şi în stradă trebuie să fii artist. Adică nu doar să vrei să câştigi bani”.

