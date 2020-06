Capitala Indiei, New Delhi, a intrat în alertă după ce milioane de lăcuste au invadat orașul. Localnicii au spus că este pentru prima dată când suburbia Gurgaon (Gurugram) este invadată de aceste insecte, anunță BBC.

Imaginile postate pe Twitter arată roiuri imense de lăcuste zburând pe la geamurile clădirilor. Presa strănă anunță că India se confruntă cu cea mai mare invazie din ultimul deceniu.

Huge swarms of locust have now reached Gurugram and covered large tracts of the region in Haryana.#LocustsAttack pic.twitter.com/ZMnbiDRY1D

— The Times Of India (@timesofindia) June 27, 2020