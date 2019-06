Victor Pițurcă a vorbit despre revenirea la Steaua. Fostul selecționer a discutat cu oficialii clubului. „Am înțeles despre ce e vorba”

Victor Pițurcă a declarat că nu există nicio șansă ca să se implice la CSA Steaua, pentru că, după ce a discutat cu oficialii „militarilor”, nu a mai fost contactat.





Victor Pițurcă nu se va alătura proiectului de la CSA Steaua. Fostul selecționer a avut mai multe discuții cu oficialii clubului „roș-albastru”, dar nu a mai fost căutat și a înțeles că nu este dorit în Ghencea. În schimb, suporterii „militarilor” ar fi vrut ca Pițurcă să se implice la formația care în ultimele două sezoane nu a reușit să promoveze din liga a IV-a în a III-a.

„Le mulțumesc suporterilor pentru încrederea pe care mi-o acordă, însă, din păcate, văd că numai ei și-au dorit acest lucru. Probabil, cei care conduc acum clubul au alte planuri. Am discutat numai cu comandantul clubului, dar văd că aia a fost singura discuție, urma să mă văd cu anumiți oameni importanți care pot să ia decizii și nu am mai fost invitat, așa că am înțeles despre ce e vorba”, a spus Pițurcă la Telekom Sport.

WhatsApp NU VA MAI FUNCTIONA de la 1 iulie pe aceste TELEFOANE! Lista completa

Pagina 1 din 1