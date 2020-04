Daniel Drăgoi, fostul director al Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava, spune despre el că este un om evlavios. Îl încurcă acum puţin epidemia de coronavirus, care a dus la închiderea bisericilor. Aşa că, ne mai putând merge în faţa unui altar, Drăgoi se roagă şi el pe unde apucă. Şi unde să apuce mai bine, decât în faţa sediului instituţiei pe care a condus-o până în 10 aprilie când, asemenea mucenicilor din vechime, a fost pedepsit pentru credinţa lui. A fost demis.

„Pace! Dimineață m-a sunat șeful meu de la Bacău, pentru că a primit ordin să mă demită pentru gestul meu de a mă ruga în fața clădirii, ca Dumnezeu să se îndure de Suceava/România și să oprească această pandemie de Covid-19. Le-am spus că nu am greșit cu nimic față de voi, nici față de Dumnezeu. El a zis că așa a venit ordinul de la București. Și astăzi am primit decizia prin fax, cu data de 10-04-2020, că sunt schimbat din funcție. De 6 ani sunt pe acest post și cred că este și acest lucru în voia Lui Dumnezeu. Șefii mei au zis că regretă pentru că nu au ce să-mi reproșeze, dar cred ei că Dumnezeu va face dreptate! Le-am spus că nici eu nu le reproșez nimic și continui să mă rog așa cum am declarat. Vă mulțumesc pentru rugăciunile voastre! Să rămânem sănătoși!”, spune Drăgoi, cu iertare şi înţelegere pentru cei care l-au prigonit.