Mireille Mathieu a împlinit de73 de ani pe 22 iulie. Puţină lume ştie că artista suferă de cancer în fază terminală. Nu s-a spus despre ce fel de cancer este vorba, deoarece face un tratament secret la o clinică din Germania.

Artista s-a născut în sudul Franței, în orașul Avignon. Ea este o cântăreață franceză. De-a lungul carierei sale ea a înregistrat peste 1200 de cântece în 11 limbi, având vânzări de 122 de milioane de albume în lumea întreagă.

La vârsta de 13 ani, artista a fost nevoită să părăsească școala și să se angajeze la o fabrică de hârtie unde confecționa plicuri, potrivit wowbiz.ro

„Este adevărat ca sunt cea mai mare dintre cei 14 frați și am lucrat de la 5 dimineața într-o fabrică de hârtie, că tatăl meu a fost cioplitor în piatră și nu am avut niciodată mulți bani, în schimb am avut foarte multă dragoste.

Părinții noștri ne-au învățat să respectăm și să tolerăm, iar cu atâția frați am învățat să împărțim dar să și renunțăm și nu am fost niciodată egoiști…”, a declarat Mireille cu ceva timp în urmă.

