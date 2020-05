Potrivit unui nou studiu publicat, marți, în jurnalul Cell, de o echipă internațională de cercetători, anticorpii găsiți în sângele de lamă au putut să elimine infecțiile cu COVID.

„Acesta este unul dintre primii anticorpi cunoscuți pentru a neutraliza SARS-CoV-2”, a declarat Jason McLellan, de la Universitatea Texas din Austin și co-autor al studiului, într- un comunicat .

Cercetatorii s-au bazat pe cercetarile de acum patru ani în care au descoperit că anticorpii de la o lamă, atunci în vârstă de nouă luni, numita Winter – au fost capabili să neutralizeze atât virusurile SARS-CoV-1 cât şi MERS-CoV pe parcursul a şase săptămâni.

Din fericire, anticorpii de la Winter – care acum are patru ani – au scos la iveală SARS-CoV-2, virusul care provoacă COVID-19. Surprinzător, nu este prima dată când s-a folosit lama în cercetarea anticorpilor, după cum relatează The New York Times .

Anticorpii de la lamă au fost folosiți în activități legate de HIV și gripă, unde au ajutat la descoperirea unor terapii promițătoare. Datorită dimensiunilor mici ale „anticorpilor”, care se pot conecta mai ușor cu diferite părți ale virusului.

Oamenii de știință speră ca un plan de tratament sub formă de terapii cu anticorpi să fie deosebit de promițător. „Vaccinurile trebuie administrate cu o lună sau două înainte de infecție pentru a oferi protecție”, a spus McLellan în declarație.

Anticorpii ar putea fi, de asemenea, utilizați pentru a trata pe cineva care este deja bolnav pentru a diminua severitatea bolii, a adăugat McLellan.

„Mai este multă muncă de făcut pentru a încerca să aducem acest lucru în clinică”, a declarat pentru Times , Xavier Saelens, virolog molecular la Universitatea Ghent din Belgia și coautor: „Dacă funcționează, lama merită o statuie”.