Conducerea CFR Călători a decis suplimentarea numărului de locuri pe parcursul întregii săptămâni și în special în zilele de weekend când cererea este mult mai mare. Suplimentarea s-a facut punctual acolo unde dispeceratul a constatat o cerere foarte mare.

Doar în acest sfârşit de săptămână o sută de trenuri au avut capacitatea mărită, peste 44.000 de locuri în total.

„Generalizăm suplimentarea începută acum două săptămâni pe Valea Prahovei, continuată în Moldova și apoi în toate zonele din țară, aglomerate la sfârșit de săptămână. Ceea ce la început părea o excepție fericită, rezultată din ideile și entuziasmul echipelor noastre de specialiști din toată țara, se transformă rapid în sistem.

Un sistem care se va aplica săptămână de săptămână pentru a scoate maximum din parcul modest pe care îl avem în acest moment, urmărind două obiective simple: cât mai mulți călători mulțumiți transportați și încasări mai mari pentru companie” a declarat Dan M. Costescu, directorul general al CFR Călători, potrivit unui comunicat de presă al CFR Călători.

„Avem două principii simple după care ne ghidăm, unul este să avem cât mai mulți călători mulțumiți și al doilea obiectiv este să mărim numărul de încasări. În momentul când avem, ca acum, peste o sută de trenuri care circulă cu capacitatea suplimentată, efectele se văd imediat în încasări care sunt peste un milion şi ceva”, a spus directorul Dan Costescu pentru Radio România Actualități.

Întrebat cum s-a ajuns la această suplimentare, Dan Costescu a declarat:

„Este foarte simplu: am găsit niște colegi motivați, dar care lucrau, în momentul în care am venit eu, separat, fiecare pe regionala lui. Tot ce am avut eu de făcut a fost să îi pun împreună, să folosească sistemele moderne, pe care le avem, de /…/ cererii, din dispecerat şi apoi pe a se coordona între ei, pentru a disponibiliza vagoanele din zonele unde sunt mai puțin folosite în weekend către traficul specific sfârşitului de săptămână”.

Trenurile vor fi suplimentate şi în timpul săptămânii pe trasele aglomerate, pe rutele cu navetişti şi pe cele interregio, prin transferul de la garniturile cu trasee mai lungi şi cu puţine opriri

