SECRETUL TERIBIL al unei vedete de la noi! Arată IMPECABIL la televizor, dar nimeni nu bănuia CE ASCUNDE

La televizor arată impecabil, de fiecare dată când își face apariția, însă o vedetă extrem de cunoscută de la noi ascunde un secret teribil.





Raluca Bădulescu a mărturisit de curând că are o pasiune bizară, cu care cheltuie sume considerabile de bani.

Jurata emisiunii „Bravo, ai stil!” a declarat că îi plac foarte mult perucile, pentru că o ajută să aibă mereu un look fresh.

Raluca Bădulescu a declarat că a cheltuit o adevărată avere cu perucile, cea mai scumpă costând 5.000 de euro.

„Este o pasiune pe care o am de foarte mulți ani. Am acasă aproximativ 100 de peruci, de diferite culori și stiluri de coafură. Le aduc special din America, Rusia sau Italia. Ele mi-au întregit look-ul și mi-au făcut viața mult mai frumoasă. Este fantastic să poți fi coafată la secundă, îmi pun un fond de ten, fard de obraz și puțin rimel și sunt fresh. Plus că părul normal, după o anumită vârstă, nu mai ține atât de mult din cauza vopselelor și a folosirii intensive a plăcii. Perucile sunt o salvare și o bucurie în același timp. Cam în doi ani de zile le-am adunat pe toate, dar nu vreau să mă opresc aici. Cea mai scumpă perucă pe care o am este de 5.000 de euro și este din păr natural și o ador”, a spus Raluca pentru click.ro.

