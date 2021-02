Kate Winslet este o vedetă consacrată. Rolul ei principal din filmul Titanic din 1997 a catapultat-o, la vârsta de 21 de ani, la vedeta internațională, așa cum a făcut-o și pentru co-starul Leonardo DiCaprio, pe atunci în vârstă de 22 de ani. Un succes de box-office uriaș, filmul cu un buget de 200 milioane de dolari, aducând venituri de peste 2 miliarde. De atunci au făcut multe filme.

În timp ce turna ultimul film, Kate Winslet (foto) a recunoscut că a crezut că a murit după ce a petrecut șapte minute sub apă. Totul s-a întâmplat în timpul filmărilor pentru Avatar 2. Într-un nou interviu, actrița, acum în vârstă de 45 de ani, care joacă rolul lui Ronal în blockbusterul regizat de James Cameron, a mărturisit că „nu se putea gândi la nimic” în timp ce era scufundată în bazinul cu apă.

Kate Winslet a spus că este „minunat” să fii sub apă pentru o perioadă atât de lungă de timp, chiar dacă știa cât de periculos ar putea fi. Mai ales după ce a luat lecții pentru rolul ei din film, pentru a învăța să se scufunde. Într-un interviu acordat revistei Observer, Kate a povestit: Este minunat. Mintea ta se detașează complet. Nu te poți gândi la nimic, nu îți poți face liste în cap, te uiți doar la bulele de aer… Primele mele cuvinte [când am reapărut] au fost: Sunt moartă? Da, Am crezut că am murit.”

Kate Winslet a adăugat că a învățat să facă scufundări pentru rol cu ​​ajutorul soțului ei Ned Rocknroll, că s-a luptat cu limitele fizice ca să poată sta cât mai mult timp sub apă. Ea a continuat: “Trebuie să ai pe cineva acolo. Ned s-a antrenat împreună cu mine și asta m-a ajutat”.

Vedeta din Titanic a învățat să se scufunde

În octombrie, producătorul Avatar, Jon Landau, a făcut publică o imagine cu Kate Winslet care își arăta abilitățile impresionante la scufundarea liberă, în timpul filmărilor pentru Avatar 2 din Noua Zeelandă în 2018. În legenda pentru imaginea postată, Jon a citat-o ​​pe Kate, scriind: „Am vrut să împărtășesc această fotografie a lui Kate Winslet după ce i-am citit interviul din The Hollywood Reporter. „〈Acolo, Wislet spus:„ „A trebuit să învăț cum să scufundez liber pentru a juca acel rol în Avatar, și a fost incredibil. Cea mai lungă scufundare a mea a fost de șapte minute și 14 secunde”〉.

Kate a recunoscut mai târziu că nu știa că a bătut recordul lui Tom Cruise pentru filmări subacvatice, după ce acesta a petrecut șase minute scufundat pentru Mission: Impossible – Rogue Nation. Într-un interviu acordat în noiembrie, ea a spus: „Este atât de amuzant să aflu acum acest, deoarece nu prea citesc recenzii sau materiale din presă. Nu sunt nici pe Instagram, este ca și cum aș fi complet deconectat de acea parte a vieții mele ”, a spus Kate. „Așadar, toată săptămâna aceasta și săptămâna precedentă, am avut oameni care veneau la mine:„ Doamne, ai stat sub apă șapte minute și 14 secunde? Cum s-a putut, ce ai simțit?! ”

„A fost genial și am fost foarte mândră de mine, dar probabil că nu voi mai putea să o fac asta niciodată”, a continuat ea. „Performanța asta a venit la capătul a patru săptămâni de antrenament destul de intens și a fost în bazin. Dar mi-a plăcut…”

În iunie, Cameron și echipajul său s-au întors în Noua Zeelandă pentru a relua producția după ce aceasta a fost oprită în martie din cauza pandemiei COVID-19. Mult așteptata continuare a filmului epic science fiction Avatar din 2009 a fost în lucru de mai bine de 10 ani.

Vedeta din Titanic este așteptată într-un nou film de fanii ei.