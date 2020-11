Cum era de așteptat, Igor Dodon nu este de acord cu Unirea celor două țări-surori și precizează că un asemenea lucru ar duce la „o catastrofă”.

Încă un pas spre Unire ar putea fi consfințit duminică, când Igor Dodon se confruntă cu Maia Sandu, candidata pro-europeană pentru șefia statului.

Cu două zile înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, acolo unde o va înfrunta pe câștigătoarea primei runde, pro-europeana Maia Sandu, Igor Dodon agită sperietoarea unirii cu România și pericolul unui război civil în acest caz în țara de peste Prut, relatează publicația Jurnal.md.

„Pericolul unirii este real. În ultimii ani, numărul celor care pledează pentru unirea cu România a crescut esențial. Dacă acum 15-20 de ani erau doar 5-8 la sută unioniști, astăzi sunt mai mult de 25 la sută. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că a avut loc furtul miliardului de dolari, pentru că e corupție. Oamenii nu neapărat își doresc unirea, dar li s-a făcut lehamite. Și când oamenii sunt nemulțumiți de ceva – caută soluții în altă parte. Imaginați-vă că această tendință va continua și, la o anumită etapă, adepții ideii de lichidare a Moldovei prin unirea cu România vor constitui, doamne ferește, 40-50 la sută. Va fi o catastrofă”, a susținut Igor Dodon.

Igor Dodon se opune vehement Unirii

Actualul președinte al țării a declarat că vrea să interzică prin Constituție posiblitatea unirii cu România. Mai mult, Dodon amenință că va interzice partidele care susțin unirea.

Igor Dodon pare să facă din distrugerea țelului suprem al românilor principalul obiectiv al noului său mandat.

„În ceea ce ține de malurile Prutului – unire n-o să fie, liniștiți-vă. Nici vouă asta nu vă trebuie. Vouă vă trebuie probleme pe capul vostru? Unire n-o să fie. Suntem țări separate, vecine. Sunteți frați, un pahar de vin, țuică…veniți în ospeție. Dar niciun fel de unire n-o să fie. Armonizarea are loc în conformitate cu directivele UE pentru că asta favorizează investițiile, comerțul, șamd”, a declarat recent Igor Dodon.