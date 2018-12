Undă verde de la Bruxelles pentru România

La reuniunea comună a Guvernului României şi a Comisiei Europene, care a avut loc ieri la Bruxelles s-au dat, prin vocea liderilor europeni, asigurări că România va face față cu brio pe perioada în care va deține preşedinţia Consiliului Uniunii Europe.





Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat în conferința de presă susținută împreună cu premierul Viorica Dăncilă și comisarul european Corina Crețu că are încredere totală în capacitatea României de a gestiona dosarele Uniunii, dintre care cel mai greu va fi Brexit.

„România are în față atribuții exagerat de dificile. Sunt 257 de propuneri legislative, dintre care Austria va rezolva câteva, dar rămân destule. În plus, Parlamentul European își va înceta activitatea în aprilie, deci România are doar patru luni la dispoziție. Astăzi am văzut cât de bine este pregătită România”, a afirmat Juncker. Președintele Comisiei Europene a adus vorba și despre statul de drept din România și a accentuat că cele două aspecte nu au legătură. „Mai există divergențe în ceea ce privește statul de drept, dar asta nu influențează exercitarea președinției”, a punctat Juncker.

Liderul european a vorbit și despre cât de dificil va fi dosarul Brexit. Juncker a mai spus că Europa are de câștigat deoarece „România va aduce bunul simț românesc în PE”, a spus liderul european. Jurnaliștii prezenți au insistat pe subiectul referitor la „statul de drept” și pe situația politică de la București, respectiv că PSD-ALDE ar fi pierdut majoritatea în Parlament. Asta l-a făcut și pe Juncker să râdă. „Faceți un amestec al situațiilor, există majoritate în ambele Camere”, a punctat liderul european.

Șova, ultimul tren

Și ministrul Transporturilor, Lucian Șova, face parte din delegația României la Bruxelles, chiar a preluat ștafeta de la omologul său austriac, Norbert Hofer. Astăzi este ultima sa zi la minister deoarece, potrivit legii, nu mai poate rămâne în funcție după 15 zile de la demisie. Lia Olguța Vasilescu spune că va urma o mare criză. „De mâine, nu vom mai avea ministru la Transporturi, nu va putea să fie delegat la semnătură niciunul dintre secretarii de stat, pentru că, în momentul în care încetează mandatul ministrului, automat toate delegările încetează de drept. Deci mâine vom avea un minister blocat”, a declarat deputata. Și Olguța Vasilescu așteaptă decizia președintelui în ceea ce o privește.

ULTIMA ORA! Cadavru gasit langa vila Elenei Udrea! Ce se intampla acum!

Pagina 1 din 1