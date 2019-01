Un fotbalist care a trecut prin Liga I A FOST ARESTAT în SUA. În România furase din buzunarele colegilor și le clonase cardurile

Anatole Abang, un fotbalist care a evoluat și la Astra Giurgiu, a fost arestat în SUA, luna trecută, după ce a fost prins cu marijuana.





Anatole Abang, fotbalist camerunez în vârstă de 22 de ani, a fost arestat luna trecută, după ce poliția din SUA l-a prins cu 50 de grame de marijuana și 6 grame de hașiș. Jucătorul era însoțit de un prieten, iar cei doi au fost opriți la data de 6 decembrie de un echipaj de poliție, pe o stradă din Millburn, New Jersey. Evenimentul a fost făcut public abia astăzi. În New Jersey, marijuana este ilegală, dacă o persoană este depistată cu peste 30 de grame. Abang, care își prelungise contractul cu formația New York Bulls, luna trecută, a evoluat în 2018 și la Astra Giurgiu. A fost implicat într-un scandal monstru, după ce colegii l-au acuzat că le-a furat bani din buzunare și le-a sustras cardurile pe care le-a clonat.

