Un fotbalist antrenat de Gică Hagi este ACUZAT că și-a BĂTUT IUBITA: „M-ai făcut curvă și am ripostat pentru că nu sunt o curvă”

Iubita lui Mihai Voduț, jucătorul formației FC Viitorul, acuză că a fost bătută pentru că i-a cerut telefonul partenerului ei.





Mihai Voduț, fotbalist antrenat de Gică Hagi, la formația FC Viitorul, este implicat într-un scandal uriaș. Iubita acestuia îl acuză că a bătut-o, povestea începând în momentul în care a vrut să-i controleze telefonul jucătorului din Liga I. Scandalul a fost făcut public de cancan.ro, iată discuția înregistrată avută de cei doi protagoniști.

Adelina, iubita fotbalistului: Din momentul ăsta, mi-e scârbă de tine. Da? Mihai Voduț: Așa m-ai iubit tu pe mine? Adelina: Ce să fac, mă, cu tine? Să vii să mă lovești, pentru ce? Mihai Voduț: ... Adelina: Ia mâna de pe mine, ești ultima zdreanță de om pentru mine. Te urăsc. Mă nesimțitule, nu ți-e rușine? Mihai Voduț: Nu-ți fac nimica, stai liniștită. Stai cuminte, nu te mănânc. Nu mănânc oameni. Adelina: Bă, m-ai lovit degeaba! M-ai făcut curvă și am ripostat pentru că nu sunt o curvă. Adu-ți aminte că m-ai dat afară, m-ai luat la bătaie și m-ai înjurat și de mamă, și de tot. Mihai Voduț: Da, te-am lovit! Te-am lovit și mi-am cerut scuze! Adelina: Să mori tu, că ți-ai cerut scuze că m-ai lovit și nu este prima dată când mă lovești. Mihai Voduț: Mi-am cerut scuze și te rog să nu ridici tonul la mine Adelina: Scuze să-i ceri cui vrei tu. Nu mă lovești tu pe mine, pentru ce? Îmi ziceai să nu mă uit și nu plecam. Dar nu mă lovești... Mihai Voduț: Pentru faptele pe care le faci Adelina: Mă p** pe tine! Care fapte? Alea că ți-am căutat în telefon? Alea erau fapte să dai în mine?! Du-te și dă în cine vrei tu, eu nu sunt proasta ta, că eu am fost destul. Ai înțeles? Dacă nu o să te fac eu să plătești pentru tot ce am pățit! Tu faci așa cu toate și trebuie să te oprești. Mihai Voduț: Bravo, fetițo! Foarte bine. Bravo!

ALERTA! S-a sinucis in urma cu putin timp! Amanunte cutremuratoare!

Pagina 1 din 1