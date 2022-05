Un fost jucător de tenis ucrainean luptă împotriva armatei ruse. “Dacă văd un soldat rus știu ce am de făcut”

Sergi Stakhovski, care a câștigat patru titluri în carieră și s-a clasat cândva pe locul 31 în lume, s-a alăturat armatei ucrainene la scurt timp după ce Rusia a invadat țara în februarie. Tânărul de 36 de ani se retrăsese din tenis cu doar o lună în urmă.

Vorbind pentru BBC Sport, Stakhovski a descris acțiunile soldaților ruși din Bucha, un oraș din afara Kievului, unde au existat rapoarte conform cărora civili au fost torturați, violați și uciși, drept „inumane”. „Nu poți descrie ura pe care o simți față de armata rusă”, a spus el.

Ura împotriva armatei ruse

„Oamenii care au locuit acolo, nu meritau aceste lucruri. Nu au făcut parte din acest război. Nu au vrut să participe. Erau doar civili și nu aveau șansa de a trăi”.

Stakhovski a adăugat că ar ucide de bunăvoie un soldat al opoziției dacă va veni ocazia. „Nu aș ezita”, a spus el. „Dacă am văzut un soldat rus, știu ce am de gând să fac”. Luna trecută, All England Lawn Tennis Club (AELTC) a anunțat că jucătorilor din Rusia și Belarus – care a servit drept teren de scenă pentru invazie – li se va interzice să concureze la Wimbledon din această vară. All England Club a spus că este „responsabilitatea” sa „de a limita influența globală a Rusiei prin cele mai puternice mijloace posibile”.

În ciuda criticilor larg răspândite asupra deciziei unora dintre cele mai mari vedete ale tenisului, inclusiv Novak Djokovic și ucraineanul Elina Svitolina, Stakhovski spune că susține apelul din cauza lipsei protestelor publice împotriva invaziei jucătorilor ruși.

Sancționarea jucătorilor de tenis

La scurt timp după izbucnirea conflictului, jucătorul rus Andrei Rublev a scris „fără război, vă rog” pe obiectivul unei camere de televiziune din Dubai, în timp ce la Mexic Open, colegul rus Daniil Medvedev a spus că vrea „să promoveze pacea în întreaga lume”.

Cu toate acestea, de când Rusia a introdus în martie o nouă lege care poate duce la până la 15 ani de închisoare pentru oricine se consideră că răspândește „știri false” despre armată, majoritatea sportivilor ruși au tăcut.

„În primele săptămâni am crezut sincer că rușii, odată ce au văzut ce face armata, când urmăresc distrugerea orașelor, bombardarea unor orașe precum Harkov și Kiev, vor ieși și vor protesta”, a declarat Stakhovski potrivit Business Insider. „Dar asta nu s-a întâmplat. Nimeni nu a ieșit. Puțini au venit să protesteze. Nu au existat oameni. Așa că susțin decizia luată de Wimbledon”.